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早期肺癌X光難發現　低劑量電腦斷層篩檢助早期診斷

▲肺癌初始症狀不明顯，而胸部X光檢驗不易偵測早期肺癌，需藉助低劑量電腦斷層才能早期診斷及追蹤。（圖／ 阮綜合醫院提供）
▲肺癌初始症狀不明顯，而胸部X光檢驗不易偵測早期肺癌，需藉助低劑量電腦斷層才能早期診斷及追蹤。（圖／ 阮綜合醫院提供）

記者陳美嘉／高雄報導

我國十大死因首位為惡性腫瘤（癌症），而肺癌為十大癌症死亡人數的第一名。阮綜合醫院胸腔外科主治醫師戴碩瑩指出，肺癌初始症狀不明顯，而胸部X光檢驗不易偵測早期肺癌，需藉助低劑量電腦斷層才能早期診斷及追蹤，現在第一期肺癌經過治療已有九成五年存活率，對於較晚期肺癌，若及早發現治療，也能提高治癒率及存活率。

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57歲張先生在阮綜合醫院做健康檢查，X光檢查無異常，電腦斷層檢查發現左肺一顆0.7公分肺結節，轉介到胸腔外科戴碩瑩醫師門診，他自訴有四十年菸齡，半年前偶有輕微胸痛，三個月前第一次抱孫子的幸福感，讓他覺悟要注重健康才能好好陪孫子長大。戴醫師以傷口小、預後快的「單孔胸腔鏡」微創手術治療，所幸病理檢查結果為良性肺結節，他也開始戒菸了。

▲公費肺癌篩檢補助，補助對象為肺癌高風險族。（圖／ 阮綜合醫院提供）
▲公費肺癌篩檢補助，補助對象為肺癌高風險族。（圖／ 阮綜合醫院提供）
73歲林阿嬤從年輕就容易拉肚子，到醫院做大腸癌篩檢。大腸鏡檢查無異常，但血液癌症指數有4.3(標準3)，醫師接著安排X光及電腦斷層檢查，結果X光無異常，斷層發現右上肺葉有一顆0.4公分的微浸潤腺癌，與右中肺葉一顆1.2公分的肺腺癌，考慮阿嬤年紀，兩周後由戴醫師以「單孔胸腔鏡」微創手術切除治療，術後血液癌症指數降為1.3，後續追蹤。

戴碩瑩醫師說明，胸腔外科在治療肺結節、肺癌方面以手術切除為主，上述兩位患者都是使用「單孔胸腔鏡」微創手術，技術上是從單一肋間約五公分傷口切除病灶，出血少，疤痕小，疼痛感輕微，住院天數短，能及早回復日常生活。目前健保有給付胸腔鏡微創手術，部分耗材需自費約幾萬元不等。

戴碩瑩指出，肺腫瘤早期症狀通常不明顯，往往是做其他治療檢查時意外發現的！腫瘤大到1分以上才會被X光偵測到，低劑量電腦斷層則可以偵測3～4mm大小的肺結節，在斷層偵測到的越小，越屬於早期範圍，治療上簡單安全又可能根治。

戴碩瑩指出，肺癌的成因一是遺傳及基因因素，一是致癌物刺激，例如：吸菸、二手菸、毒化物、空汙、油煙、金屬化合物等。在環境污染嚴重下，除了積極戒菸，沒有其他方法能預防肺部惡性腫瘤的發生。研究指出低劑量電腦斷層篩檢，確能有效降低肺癌死亡率，建議45歲以上民眾，屬於高風險族群者盡早作篩檢。

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