看好Q2銷售高峰　旅遊網估春季旅展銷售額翻3倍

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周昀生指出，4月為每年Q2的銷售高峰期，除就季節時令而言，國內外於每年4至6月皆有豐富的節慶，例如國內有馬祖藍眼淚及澎湖花火節、國外則有泰國潑水節及日本賞櫻季等，同時，4月亦為啟動預售暑假商品的最佳時機，不少國人搶在此刻著手規劃家族旅遊、畢業旅行等多人行程，隨著今年疫後旅遊熱潮湧現，預估今年春季旅展銷售成績將較去年旅展成長達三倍以上。
國外團體行程主打市場最低價，韓國團體旅遊「樂遊韓國4+1日」每人7,900元起，第二人同行現折2,000元，平均每人僅6,900元，12期分期後，只要月繳575元；日本團體旅遊最低價「超值九州4日」每人18,900元起，將漫遊童話小鎮湯布院、賞長崎稻佐山百萬夜景，第二人折2,000元。
針對甫於3月25日開放客運中轉的小三通，易飛網亦整合各旅遊產品，於本次春季旅展首度曝光「金廈小三通」交通套券，內含華信航空台灣至金門機票、金門機場至碼頭接駁以及金門至廈門船票，每人3,450元起；而全新華信假期小三通自由行系列商品也將於旅展中首次亮相，機加酒2日7,599元起。全線小三通商品亦適用12期分期方案，助國人輕鬆往返兩岸，成為旅人於兩岸三地探親、洽商及旅遊的最佳助手。