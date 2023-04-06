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看好Q2銷售高峰　旅遊網估春季旅展銷售額翻3倍

▲易飛網春季旅展韓國團體行程，兩人同行每人平均6,900元起，漫步浪漫立體松月洞童話彩繪村，12期分期月繳575元起。（圖／業者提供）
▲易飛網春季旅展韓國團體行程，兩人同行每人平均6,900元起，漫步浪漫立體松月洞童話彩繪村，12期分期月繳575元起。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

3月底開跑的旅遊電商線上旅展限時搶購活動，掀起國人熱潮，旅遊電商易飛網決定乘勝追擊，宣布將插旗2023台北國際春季旅展，為國內唯一參展的上市櫃旅行社，將把線上優惠加碼並放大至實體旅展，除有全場最殺韓國團體行程每人均價6,900元起、全新小三通交通套券及自由行外，旅展現場更提供最高萬元折扣、天天摸彩抽機票等預估今（2023）年旅展銷售將較去年成長三倍以上。

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易飛網董事長周昀生表示，看準春夏旅遊熱潮將湧現，於3月25日開跑的易飛網春季線上旅展搶先祭出限時搶購活動，活動開搶2分鐘內，「日本九州機票超值包」單一日期即完售，20分鐘內包含「漫遊日本九州」團體旅遊行程等全部售罄，候補人數逾千人，足證儘管疫後旅遊成本提升，市場需求量仍大，且選購作為貼心管家的旅行社商品仍是國人的不二選擇，有鑑於線上旅展測試「市場水溫」相當成功，故決定把線上搬至線下，並插旗將自4月7日至4月10日於世貿一館登場的2023台北國際春季旅展。

周昀生指出，4月為每年Q2的銷售高峰期，除就季節時令而言，國內外於每年4至6月皆有豐富的節慶，例如國內有馬祖藍眼淚及澎湖花火節、國外則有泰國潑水節及日本賞櫻季等，同時，4月亦為啟動預售暑假商品的最佳時機，不少國人搶在此刻著手規劃家族旅遊、畢業旅行等多人行程，隨著今年疫後旅遊熱潮湧現，預估今年春季旅展銷售成績將較去年旅展成長達三倍以上。

國外團體行程主打市場最低價，韓國團體旅遊「樂遊韓國4+1日」每人7,900元起，第二人同行現折2,000元，平均每人僅6,900元，12期分期後，只要月繳575元；日本團體旅遊最低價「超值九州4日」每人18,900元起，將漫遊童話小鎮湯布院、賞長崎稻佐山百萬夜景，第二人折2,000元。

針對甫於3月25日開放客運中轉的小三通，易飛網亦整合各旅遊產品，於本次春季旅展首度曝光「金廈小三通」交通套券，內含華信航空台灣至金門機票、金門機場至碼頭接駁以及金門至廈門船票，每人3,450元起；而全新華信假期小三通自由行系列商品也將於旅展中首次亮相，機加酒2日7,599元起。全線小三通商品亦適用12期分期方案，助國人輕鬆往返兩岸，成為旅人於兩岸三地探親、洽商及旅遊的最佳助手。

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