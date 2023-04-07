有夠佛！賣場推「49元便當」還有滷蛋 買3個可免運外送
農委會與全聯、家樂福推出的60元幸福餐盒太夯，家樂福又自掏腰包推「安心餐盒」，不僅只要49元的佛心價格，還有六款供消費者選擇，便當內還有半顆滷蛋，除了門市上架外，「家速配」線上就能購買，限時3天只要滿99元享免運。
記者鍾怡婷/綜合報導
幸福餐盒大受好評，家樂福每週可賣出1萬2千個，業者也瞄準平價市場，再推「安心呷餐盒」每個只要49元，比幸福餐盒還佛心，一共有炒飯、炒麵、炒米粉、油飯、水餃、紅油炒手六款可選。
4/7(五)家樂福內湖店首波開賣，4/10(一)家樂福全台67家量販分店正式開賣，兩時段限量上架，中午11:30至1:30以及傍晚5:00至7:00分批上架，讓消費者都有機會買到，每時段單店每款上架5至10個餐盒。
同時考量到上班族難到店搶購，4/10至4/12使用家樂福「家速配」，只要輸入折扣碼「呷速配」（每帳號限用1次），消費滿99元享免運，也就是說買3個餐盒就享送上門服務，也可以搭配其他商品，輕輕鬆鬆搶到平價美味。
業者也透露，目前餐盒的數量、銷售時間，都會視後續狀況調整，雖然食材成本越來越高，但還是推出平價便當，努力撐著回饋顧客。