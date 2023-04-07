一支全壘打捐1千鎂！長榮攜手LA天使隊慈善贊助

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長榮航空深耕北美及轉機市場多年，航點及航班數皆為國籍航空之冠。自2018年起即贊助美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊，多年來推廣運動的品牌形象深植當地球迷心中，此次特別呼應天使隊球員以慈善為出發點的精神，在今年4月7日至10月1日賽季當中，推出「全壘打慈善贊助」活動。
除此之外，長榮航空對體育的支持遍佈全球，在北美除了天使隊外，同時也贊助舊金山奧克蘭運動家隊、休士頓德州人美式足球隊；在歐洲贊助英國西漢姆聯足球俱樂部、維也納迅速體育足球俱樂部；在日本則贊助橫濱DeNA海灣之星職業棒球隊，透過長榮航空綿密的飛行網絡，串聯起各地球迷一起支持運動賽事的風潮。
台灣方面，長榮航空長期贊助「世界球后」戴資穎、「奧運銅牌」潘政琮、「羽球王子」王子維、「網球一哥」盧彥勳、「印帝」周廷印、「不死鳥」謝千鶴、「台灣蝶王」王冠閎、「小林同學」林昀儒等多位不同領域的好手，提供出國參賽或訓練的機票，減輕其經濟負擔，並持續累積國際賽事經驗以爭取佳績。另外為讓台灣體育能與世界接軌，除了每年10月舉辦結合運動與觀光發展的「長榮航空城市觀光馬拉松」，也贊助在台灣舉辦的大型國際賽事，包括裙襬搖搖LPGA臺灣錦標賽、中華台北羽球公開賽等，期能邀請全球旅客及選手們，一同將運動家精神融入在生活中，落實企業永續經營理念。