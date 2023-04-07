勞工限定假期注意！51連假國道疏導措施搶先看

今（2023）年勞動節假期由4月29日至5月1日，共計3天，勞動節為假期第3天，適用勞基法之民眾於勞動節當日放假，經檢視歷年勞動節及相連週六日之交通狀況，且考量勞動節當日各級公務機關與學校仍有上班及上學需求，高速公路局研判本次假期交通量較一般例假日略增約10%，預估假期間之全日交通量約95至110百萬車公里；其中宜花東地區為國內熱門旅遊景點，研判假期間國5南向南港系統-坪林及北向頭城-坪林均可能有長時段車多壅塞之情形。
記者黃仁杰／台北報導
針對勞動節假期，高公局審慎研擬各項交通疏導措施。入口高乘載管制部分，4月30日15至20時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。入口匝道儀控則於4月28日針對國3雙向往國5及國5南向實施精進式匝道儀控，4月29日及30日針對11個重點路段實施精進式匝道儀控。此外，假期間視高速公路主線交通狀況採取嚴格管制。
開放路肩部分，除現有開放路肩措施照常實施外，假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。另視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。
而在4月29日0時至5月1日24時，所轄路段全線暫停施工及例行養護作業。勞動節假期間，國道交通量受通勤及旅遊旅次影響，將較一般週休略增，部分路段於尖峰時段之交通量早已超過可服務容量，建議民眾搭乘公共運輸前往目的地，如要開車出門，請利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車規劃，避開壅塞路段及時段。