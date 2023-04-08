無印良品請喝咖啡！今起一路連喝19天：每天2時段可領取
MUJI無印良品體驗季於今（8）日開跑，活動中出示無印良品APP畫面，即可兌換咖啡飲品一杯，每天開放兩時段領取，每日每人限領取1杯，活動一路到4/26截止，天天去換可喝到19杯咖啡。此外，咖啡控也別錯過，全家4/9前使用全盈+PAY支付，霜淇淋、特濃拿鐵買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
MUJI無印良品將在4/8-4/26於限定門市展開第四屆「體驗祭」，其中每日限定兩個時段：12:00-13:00；19:00-20:00，於指定門市憑MUJI passport手機APP即可免費兌換飲品1杯，每人每日限領取1杯，每時段限量10杯。
有咖啡機服務的無印良品門市，有台北美麗華、苗栗尚順門市、三井Lalaport台中門市、台中中港新光三越門市、台中金典綠園道門市、台東門市。
體驗季共有7大限定活動、服務，其中春日穿搭調色盤相談會、初春踏青記事講座活動、春日芬芳香氣營造體驗會，需要先在無印良品APP中報名參加，其餘直接到門市參與的包括，咖啡免費兌換、刺繡工房體驗、品嘗氣泡飲、開賣花卉禮盒。
本周末咖啡控不容錯過的，還有全家今起至4/9，門市使用全盈+PAY支付，全家霜淇淋（口味不限）、大杯特濃拿鐵（冰熱不限）買1送1優惠。霜淇淋原價49元，買1送1平均25元一支，有「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」與「棉被四季金萱」等4種口味任搭。