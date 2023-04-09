中華電「強化網路韌性」！海纜、微波、衛星三者互為備援

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此外，日前台灣至馬祖間兩條海纜雖然遭到破壞，但透過微波仍可維持當地民眾的基本通訊需求。業界人士分析，兩項事件都充分凸顯網路通訊韌性的重要性，也是政府積極強化目標。
針對網路韌性議題，中華電信高層受訪時表示，國內行動網路有好幾個核心網路，寬頻也有布建節點，所以全台的通訊互有備援「一定沒問題」，但聯外網路就必須靠海纜和衛星。海纜容量大但脆弱，必須以關鍵基礎設施保護；衛星就是備援，而不足的容量還可以用微波通訊方式輔助。
整體而言，中華電信高層分析，海纜頻寬是以TB為計算單位，算是「高速公路」；微波通訊是以GB為計算單位，類似「一般道路」；目前使用中的高軌道同步衛星ST2也能扮演備援角色，但頻寬容量是以MB為計算單位，和目前當紅的低軌衛星一樣，都是小條的「替代道路」，雖然頻寬不夠大，但能確保通訊不會完全中斷。
以近期剛修復好的台馬海纜為例，中華電高層指出，離島和台灣間的通訊容量大都是10、20GB，海纜傳輸以TB為單位，可說是綽綽有餘，只要微波通訊能擴建到一定程度，就足夠成為備援；中華電信目前積極擴增微波容量，預計10月可擴充到8Gbps，未來就算修好的海纜再度斷線，也不會影響馬祖的正常通訊。
中華電指出，微波通訊發射範圍大概300、400公里，涵蓋台灣到離島的距離都沒有問題，未來還會持續擴增至少10倍以上的容量，估計投資金額在新台幣數千萬元到億元左右。
台灣通訊覆蓋綿密，如遭遇戰爭、天然災害，或在深山、海上、高空等無訊號區域時，低軌衛星也可用來做為緊急應用；但因攸關國安、通信監理等問題，外資直接持股不得超過49%的規定，和國外低軌衛星業者SpaceX在各國市場要求設立獨資公司的策略不同調。
數位部針對非商用部分有「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，今年起為期2年規劃以概念性驗證（PoC）方式，在國內縣市約700餘處和3個國外站點，設置非同步軌道衛星設備，以驗證非同步軌道衛星在台灣提供通訊服務的可行性。
中華電信表示，一直都很樂意與國外業者合作；但業界人士指出，SpaceX關注的是能否在台灣實質推出消費者服務，但礙於電信監理法規未開放，以及國內寬頻建設普及且價格低廉，相較其他國家的商機不大，恐怕都是國外業者卻步的理由。
數位部長唐鳳過去受訪時曾說，台灣看到「星鏈」（Starlink）在俄烏戰爭的成功經驗，為避免被特定衛星供應商綁住，台灣會盡量同時跟多個供應商合作。（編輯：張良知）1120409