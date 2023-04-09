水煮蛋真的超難剝？日本人「1招」太晚講：蛋殼舒服脫落
水煮蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做，但你是否面臨到一個問題是，當水煮蛋煮好之後，每次剝殼時，蛋白跟蛋殼都會黏在一起，導致剝好的水煮蛋支離破碎，對此，日本網友就分享一招，表示只要準備保鮮盒就能輕鬆剝蛋，讓不少人大讚「太實用了！」
記者張嘉哲/綜合報導
根據日本媒體《garpe》報導，一位日本網友在IG上分享一個能夠快速剝下水煮蛋的技巧，只要事先準備一個保鮮盒，接著在保鮮盒裡面裝入少量的水，接著煮好的水煮蛋先敲出一個裂痕，接著放進保鮮盒中蓋上蓋子，「快速前後搖晃幾秒」，拿出來跟著裂痕剝開即可，一顆漂亮的水煮蛋就此誕生。
另外，如果沒有保鮮盒的話，拿雞蛋一邊輕敲桌面或者砧板，然後一邊旋轉整顆蛋，最終也能達到類似的效果。不過要記得，放在保鮮盒搖晃的時候不能太大力，不然雞蛋會碎掉，而滾動時也不要壓太大力！兩招學起來，終於不用再吃到「殘破不堪」的水煮蛋了！
而妙招曝光後，不少網友也實測表示「剝蛋殼每次剝到不想吃了.....」、「下次來試試看，感謝教學」、「力道感覺要控制，不然搖晃過多的話蛋應該會破掉」、「這方法不會很容易把整顆蛋敲碎嗎」、「上次有試過了，真的非常好剝」。