南優鉉來台灣開唱！突為「這事」鞠躬道歉 真心話逼哭粉
知名韓國團體「INFINITE」主唱南優鉉，今（9）日在台北國際會議中心舉辦個人演唱會「2023南優鉉 FANCON [SECRET HOTEL NAMU：無與倫比的一天] IN TAIPEI」，因為疫情影響，距離上次來台已經是4年前的事情，結果南優鉉一唱完開場歌，就突然對著粉絲鞠躬道歉，用中文連說3次對不起，「讓你們久等了！」
記者詹鎰睿/綜合報導
南優鉉為了這場台灣演唱會，前一天中午就早早抵台，面對媒體與粉絲的等候，他也立刻展現親和力，燦爛的笑容始終沒有停過，一收到粉絲的禮物時，南優鉉更是感動不已，特別的是，南優鉉一抵達台灣後，就不斷把粉絲們的禮物通通PO到IG上，直呼：「收到這個覺得很感動，餅乾零食的應援很可愛！」
而今天一唱完開場曲之後，南優鉉就突然對著台下粉絲們鞠躬道歉，並用中文連說3次對不起，「讓你們久等了，好久不見！」說完後還用韓文再解釋一遍，讓台灣粉絲們感到相當溫暖。
演唱過程中，南優鉉不僅帶來精彩內容，還與現場所有1800名粉絲們享受CosPlay的樂趣，而且還親自挑幾位幸運的粉絲上台合照，甚至一對一聊天，貼心的他還不忘請粉絲摘下口罩合影，對所有粉絲要求的拍攝動作來者不拒。
南優鉉感性說，「從我出道至今，這一路以來很不容易，而最大的精神支柱，除了INFINITE、工作團隊與家人外，最大力量莫過於就是INSPIRIT給我的關懷！很謝謝大家為了我精心裝扮！」也希望大家們能更認識自己不同的一面，如此溫暖又細心的舉動，也讓台下粉絲們淚光閃閃，覺得自己真的是愛對了。南優鉉成功辦完演唱會後就會離開台灣，目前班機資訊不公開。