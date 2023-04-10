消保處公布電商申訴榜！蝦皮、momo上榜 這物最易起爭議
民眾經常透過電商平台進行購物，因此衍生相當數量的消費糾紛案件，行政院消費者保護處（下稱消保處）今（10）日公布去年6大電商被申訴案件，包含蝦皮購物、momo購物、PChome 24h購物、露天市集、Yahoo和東森得易購等6家，總計接獲4957件申訴，較前年減少1405件，其中以瑕疵品、產品內容和退費爭議最多。王德明消保官向《NOWnews今日新聞》表示，當消費者遇到消費爭議可以上「行政院消費者保護會線上申訴系統」線上申請，透過主管機關來進行協商。
記者周淑萍/綜合報導
根據行政院消保處統計去(111)年6大電商平台被申訴案件共計4957件，但已經較前(110)年減少1405件，降幅達22.1%。經統計，去年6家知名電商平台被申訴案件量的排序如下：
同時也公布被申訴原因及商品類型前3名的排序分別如下:
- 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司2,743件，較前年減少1,326件(減少32.6%)。
- 富邦媒體科技股份有限公司1,124件，較前年增加59件(增加5.5%)。
- 網路家庭國際資訊股份有限公司475件，較前年增加10件(增加2.1%)。
- 露天市集國際資訊股份有限公司330件，較前年減少36件(減少9.8%)。
- 香港商雅虎資訊股份有限公司172件，較前年減少61件(減少26%)。
- 東森得易購股份有限公司113件，較前年減少51件(減少31%)。
被申訴原因
商品類型
- 瑕疵品爭議：約占31.7%。
- 產品內容爭議：約占13.3%，主要為顏色、形狀、體積及數量不同。
- 退費爭議：約占10.7%，主要為時間延遲及數額短缺。
今年申訴案件大幅減少的蝦皮購物向《NOWnews》表示，因提供用戶更有保障的購物環境，不斷努力優化相關站內機制，於去年將「蝦皮安心退」服務適用範圍擴大至全站，有別於以往買家提出退貨申請後，買賣家雙方需要花時間自行協商，蝦皮安心退以蝦皮購物做為買賣家間公正第三方的橋樑，根據買賣雙方提供之資訊進行審核，並由系統處理退貨、退款需求，有效節省買賣家處理退貨退款的心力與成本。同時，為提供買賣雙方良好的購物環境，蝦皮購物除積極取締並下架爭議性商品，也建立了帳戶身分認證機制，加強核實用戶的真實身分，以確保帳號持有人為本人。
- 家電及周邊產品:約占14.8%
- 通訊及周邊產品:約占10.4%
- 服飾、皮件、鞋類:約占9.6%
王德明消保官表示，去年因有業者標錯商品價格，引發大量的申訴案件，針對此，已經建議該平台啟動阻斷機制來減少錯誤發生，因此去年收到不錯的反饋。王德明提醒，雖去年申訴量減少，但平台仍有相當改善空間，因此，已請電商平台的主管機關數發部，督促電商平台業者持續精進各項保障消費者權益的措施，減少消費爭議案件。
消保處呼籲消費者，網購商品或服務有一定風險，應瞭解賣家及電商平台的信譽，並善用第三方支付或平台業者提供之「價金保管機制」，當發生消費糾紛時，較能維護自身之權益。其次，除非有消費者保護法規定的「例外」的商品，像是食品、遊戲、機票、個人貼身用品等例外的商品，否則，消費者都可以在收到商品或接受服務後7天內向企業經營者主張無條件解除權，且不需負擔任何費用，以維護自身權益。