華郵：美國防部機密文件　直指俄機險擊落英偵察機

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外流文件稱這起事件「險些擊落英國RJ」，其中RJ是綽號「鉚接」（Rivet Joint）的RC-135偵察機，用以收集無線電傳輸內容與其他電子訊息。美國國防部外流數十份機密文件引起司法部調查，這份文件是其中之一。
英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）10月向英國下議院揭露此事，稱2架俄羅斯蘇愷-27（SU-27）戰鬥機在黑海國際領空攔截RC-135，俄機「魯莽」飛行，其中一架更距英機只有15英尺（約4.5公尺）。
華勒斯當時對議員表示，其中一架俄機在遠處「發射一枚飛彈」，但華勒斯並未將此事描述為「險些擊落」，而是將發射飛彈歸咎於「技術故障」，並表示他已與俄羅斯高階國防官員談過此事。
此一事件凸顯西方軍事官員在援助烏克蘭、收集戰爭訊息之際，尋求維持平衡，不至於直接捲入與俄羅斯發生衝突。俄羅斯官員向來將北大西洋公約組織（NATO）成員國描繪成侵略者；美國及其盟邦則是支持烏克蘭，但表示不會對俄羅斯開戰。
根據北約條款，任一成員國遭武裝攻擊時，北約會將其視為對所有成員國的攻擊，並做出共同行動。
美國國防官員拒絕就外流文件的內容發表評論。英國駐美國大使館的一名官員同樣拒絕評論此事。俄羅斯大使館亦無回應。
這份外流的文件印有美國國防部聯合參謀部（Joint Staff）的頁眉，並有著從據報險些被擊落之日到2月26日之間，黑海上空監視飛行的詳細內容。
這份文件詳述10月至今年2月底期間，俄羅斯對美英法偵察機的數次反應，其中包括12月30日，另1架英國「鉚釘」偵察機在2架英國「颱風」（Typhoon）戰鬥機伴隨下，遭到俄羅斯飛機攔截，俄機甚至飛近至100英尺（約30.5公尺）以內。這份文件印有SECRET/NOFORN標記，代表其內容不會與非美國公民共享。
在另一起例子中，1架美國MQ-9無人偵察機於2月22日遭攔截，當時俄機飛進約100英尺範圍內。3月14日，2架俄羅斯蘇愷-27攔截1架美國MQ-9，向無人機傾倒燃料並最終與其相撞。美國官員表示，這次碰撞促使美軍以遙控方式讓無人機墜入離克里米亞海岸約90公里的黑海中。
這份文件的地圖還畫出偵察機在黑海所能飛行的區域界線，它似乎始於距克里米亞海岸約12英里處，也就是依國際法行事。地圖上還包括距海岸約50英里的第二條界線，此線標有SECDEF Directed Standoff，SECDEF是國防部長（secretary of defense）的縮寫，代表國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）可能已下令美軍飛行員與克里米亞半島保持更遠的距離。
對於俄羅斯在黑海延伸部分自行宣布的禁區，奧斯汀在3月時曾表示美國將繼續在「國際法允許的任何地方」飛行。
根據這份文件，9月29日至2月26日期間，法國與英國在黑海上空均有載人的偵察飛行，美國則是仰賴無人機執行任務，機型包括RQ-4全球之鷹（Global Hawk）、RQ-170哨兵（Sentinel）以及MQ-9死神（Reaper）。文件指出，這樣的飛行每個月都有許多次，美軍官員表示，他們通常會為此類飛行提交公開計畫。
美軍參謀聯席會議主席密利（Mark A. Milley）上個月表示，俄羅斯在3月擊落MQ-9的行為是對美、英和其他國家侵略行為模式的一部分。
密利當時在國防部的記者會上說，「我們必須弄清楚前方的路到底是什麼」。密利將俄羅斯飛行員的行為描述為「非常不專業與不安全」。
美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）上個月表示，保持黑海及其空域對所有國家開放非常重要。
賴德表示，黑海是「一條重要的國際航道，它支持我們許多北約盟國，包括羅馬尼亞、保加利亞和土耳其，它不屬於任何一個國家」。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120410