機密情報外洩　美國急尋來源懷疑恐是自家人

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國防部前資深官員穆洛伊（Michael Mulroy）接受路透社訪問時說：「現在焦點是這是美國的洩密事件，因為許多文件只掌握在美國手中。」
美國官員們表示，調查尚處於初期階段，並未排除親俄人士可能是洩密事件的幕後黑手，此次洩密被視為自2013年維基解密（WikiLeaks）事件以來最嚴重的安全疏漏之一，當時有超過70萬份文件、影片與外交電文外流。
俄羅斯駐美大使館與俄羅斯當局並未就此回應。
洩密事件經披露後，路透社檢視上個月首次出現在社群媒體上50多份標有「機密」與「最高機密」的文件，最早從Discord與4Chan開始。其中一些文件雖於幾週前便發布，但它們的存在直到本月7日才由「紐約時報」首次報導。
路透社尚未獨立核實這些文件的真實性。有些來自烏克蘭的戰場傷亡數字似乎被改過，減少俄羅斯的損失。目前尚不清楚為何至少有一份文件被標為非機密，但包含了絕對機密的內容。另外有一些文件被標記為NOFORN，這代表它們不能向外國人發布。
兩名美國官員今天告訴路透社，他們不排除這些文件可能已被篡改以誤導調查人員解析其來源，或藉此散布可能有損美國安全利益的假訊息。
這些文件中，其中有一份日期為2月23日並標有「機密」字樣，它詳述如以目前使用速度計算，烏克蘭的S-300防空系統將在5月2日前耗盡。
這種受嚴密保護的資訊可能對俄軍有極大用處，烏克蘭表示，烏克蘭總統與高級安全官員7日曾討論如何防止洩密。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120410