新港素園長照據點串聯新住民　推動嘉義社區再造

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黃敏惠市長指出，此次參訪行程，非常有意義，藉這次參訪機會，將彼此社造經驗互相交流，期待未來有更多合作帶動嘉義地區發展。而新港素園長照據點不僅結合志工、新住民、慢飛天使以及長者等，建立彼此連結，成為共榮社區服務據點，嘉義市目標是要成為一個健康老化、活耀老化的城市，藉由汲取成功經驗融入施政，才能讓嘉義市不斷突破再創新。市府團隊在今年有許多新的局處長加入，同時十大旗艦計畫的推動需放眼大嘉義地區的布局，不管是軌道路網的串聯、全齡的照顧和人才的磁吸等，都可以藉由新港經驗，給嘉義市更多的啟發。
陳錦煌醫師同時是新港文教基金會創辦人，這幾年在新港鄉致力於推動「社會處方籤」概念，以營造「健康社區」為目標，顯現新港文教基金會在地深耕推動的重點。本次參訪之旅中，陳錦煌醫師除了分享新港文教基金會推動社會處方籤成功案例，還提及高鐵一日生活圈對於大嘉義的影響甚鉅，以及面對高齡化和少子化帶來的社會衝擊，需提前布局因應。
陳錦煌醫師進一步指出，社會處方籤的概念來自於英國，是一種非醫療的介入，需要連結社區的資源，共同解決社會問題。像是新港文教基金會這幾年透過「新港素園」成為長照據點，結合志工、新住民、外籍移工及社區的照顧力量，提供失智長輩一個能與社區連結並延緩失智及失能，減少醫療資源的浪費。
新港文教基金會董事長陳政鴻說，感謝黃敏惠市長帶領市府團隊進行經驗交流。新港文教基金會長年耕耘新港鄉社造工作，社造能在新港從無到有、開花結果，正是因為相信由下而上的協力共好，透過志工參與陪伴與社區長輩互動，能激發出更多社區能量，未來也為持續推動文化、教育與閱讀的而努力，讓社區更美好。