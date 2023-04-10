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新港素園長照據點串聯新住民　推動嘉義社區再造

▲嘉義市長黃敏惠率團參訪培桂堂、新港素園等地。（圖／嘉義市政府）
▲嘉義市長黃敏惠率團參訪培桂堂、新港素園等地。（圖／嘉義市政府）

記者賴正琳／綜合報導

嘉義市長黃敏惠在7日下午率領一級主管前往新港參訪，除拜訪新港奉天宮之外，也參訪培桂堂、新港素園等地，並在新港客廳與財團法人新港文教基金會及素有小鎮醫師之稱的陳錦煌醫師座談，了解基金會這幾年來在地推動地方創生、青年返鄉、健康社區及社會處方籤等經驗。市府局處長也與陳錦煌醫師及新港文教基金會陳政鴻董事長進行交流分享，現場互動熱絡，大家收穫滿滿，期許作為嘉義市未來政策推動的參考借鏡。

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黃敏惠市長首先感謝新港文教基金會陳政鴻董事長及陳錦煌醫師用心的安排。新港文教基金會在歷任董事長的帶領下，在新港鄉推動許多有意義的工作。不管是在教育、文化、社區營造各方面，都有亮眼的表現，建立社區自主永續經營機制，因此也獲得了文化部社區營造獎的殊榮，可說是地方創生的典範。新港文教基金會作為台灣社區營造的先驅，帶動各地社區用自己的力量來改變自己的未來。而陳錦煌醫師也以在地的熱忱，長年推動公共事務，關心社會上弱勢族群並給予協助，充分展現醫者仁心之風範，真的相當不容易。

黃敏惠市長指出，此次參訪行程，非常有意義，藉這次參訪機會，將彼此社造經驗互相交流，期待未來有更多合作帶動嘉義地區發展。而新港素園長照據點不僅結合志工、新住民、慢飛天使以及長者等，建立彼此連結，成為共榮社區服務據點，嘉義市目標是要成為一個健康老化、活耀老化的城市，藉由汲取成功經驗融入施政，才能讓嘉義市不斷突破再創新。市府團隊在今年有許多新的局處長加入，同時十大旗艦計畫的推動需放眼大嘉義地區的布局，不管是軌道路網的串聯、全齡的照顧和人才的磁吸等，都可以藉由新港經驗，給嘉義市更多的啟發。

陳錦煌醫師同時是新港文教基金會創辦人，這幾年在新港鄉致力於推動「社會處方籤」概念，以營造「健康社區」為目標，顯現新港文教基金會在地深耕推動的重點。本次參訪之旅中，陳錦煌醫師除了分享新港文教基金會推動社會處方籤成功案例，還提及高鐵一日生活圈對於大嘉義的影響甚鉅，以及面對高齡化和少子化帶來的社會衝擊，需提前布局因應。

陳錦煌醫師進一步指出，社會處方籤的概念來自於英國，是一種非醫療的介入，需要連結社區的資源，共同解決社會問題。像是新港文教基金會這幾年透過「新港素園」成為長照據點，結合志工、新住民、外籍移工及社區的照顧力量，提供失智長輩一個能與社區連結並延緩失智及失能，減少醫療資源的浪費。

新港文教基金會董事長陳政鴻說，感謝黃敏惠市長帶領市府團隊進行經驗交流。新港文教基金會長年耕耘新港鄉社造工作，社造能在新港從無到有、開花結果，正是因為相信由下而上的協力共好，透過志工參與陪伴與社區長輩互動，能激發出更多社區能量，未來也為持續推動文化、教育與閱讀的而努力，讓社區更美好。

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