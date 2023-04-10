爸媽看過來！跟著林佑星到「木作森活」　帶小孩放電去

因為喜愛實木家具，跟歐德集團優渥設計結緣的林佑星一家，這次來到「木作森活」，一進到「森活城堡遊戲區」，不分大人小孩立刻就被各式各樣色彩繽紛、獨特有趣的木頭遊具所擄獲，龍龍開心敲打木製樂器；小花玩起扮家家酒特調咖啡給爸爸喝，林佑星高興到和寶貝大玩親親；夫妻挑戰吊酒瓶，佑星獲勝還說獎品就是老婆娃娃一枚，放閃曬恩愛，全家玩得不亦樂乎！
▲一進到「木作森活城堡遊戲區」，林佑星全家看到各式各樣的木製遊具，便玩心大起，直呼太有趣了。（圖／品牌提供）
到了「戶外野餐區」一應俱全的帳篷、裝備、點心、飲料，更讓老婆小孩驚呼連連，看到堅固美觀的「梵谷凳」可以承重當椅子坐；波浪造型的「海洋托盤」可擺放餐點；木頭鞋型的「森活好童鞋」，當筆筒或放置刀叉，還可以教小孩綁鞋帶，讓林佑星和老婆小妏，大讚實用又有創意。兒子龍龍最愛「果實烏克麗麗」、「森活釘線畫」、「森活小船」不停把玩，還直說每個課程他都要學。女兒小花則是對「森活小鳥」、「森活好盆友」情有獨鍾，想要DIY粉紅鳥，看到家人對木藝手作充滿熱情，林佑星決定讓他們「一票玩到底」，盡興而歸。
▲不用大老遠跑到山上、公園人擠人，在「木作森活戶外遊樂區」就可以野餐、嬉戲，享受舒適愜意親子時光，讓林佑星的女兒小花，開心的不得了。（圖／品牌提供）
一行人前進「木作森活手作教室」，林佑星與兒子挑戰用大小不同形狀的紅松木，組裝成手機擴音架的「森活好幫手」，龍龍以爸爸變身阿凡達「納美人」為形象，彩繪出繽紛的「變種機器人」；喜歡原木色的林佑星，設計出類航海王裡的「騙人布」，還故意錄製「媽媽~妳好漂亮！」大聲擴音播放示愛，羨煞旁人。
▲帥氣兒子龍龍(右)看到木作森活「森活釘線畫」、「森活小船」、「果實烏克麗麗」、豐富的手作課程，直呼好棒都想嘗試，爸爸林佑星答應讓他一票玩到底。（圖／品牌提供）
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▲小妏(左)和女兒小花體驗「森活存錢筒」手作課程，卻被寶貝的童言童語、裝小豬的大鼻孔逗得開懷大笑。（圖／品牌提供）
▲「森活好幫手」，特殊的手機擴音架構造，讓林佑星也忍不住大聲把「愛」說出來。（圖／品牌提供）
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