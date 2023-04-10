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花種｜薰衣草、鼠尾草、海棠、一串紅
花期｜1月初～3月底
距離捷運新北投站約10分鐘車程的北投三層崎公園，原本是臺灣的陶瓷產業原料供給區，後來臺北市政府工務局公園處利用了公園內的特殊山坡地形，種植四季海棠、銀葉菊、薰衣草等各種不同色彩的花種，打造成一大片紅色、黃色、紫色交錯而成的多層次花海景觀，讓你不用飛到北海道富良野也能將絕美的滿滿花海收進眼底！
北投三層崎公園
地址｜台北市北投區秀山路45號
全台花海景點推薦：淡水天元宮
花種｜櫻花
花期｜2月初～3月中
講到北部最知名的賞櫻景點，絕非淡水天元宮莫屬！淡水天元宮每年自一月下旬開始便會有櫻花陸陸續續開花，並分別有位於後山粉色、白色、桃紅色三種顏色交錯而成的三色櫻，以及位於天壇的粉色吉野櫻兩種不同品種的櫻花可以觀賞。另外，每到夜晚天壇還會點上燈，讓一大片櫻花美景變得更有韻味，搭配天元宮別具特色的建築外觀，拍出來的美照絕對是以千張在計算的啊！
淡水天元宮
地址｜新北市淡水區北新路三段36號
全台花海景點推薦：三峽大熊櫻花林
花種｜櫻花
花期｜2月初～3月中
除了淡水天元宮之外，位於三峽的大熊櫻花林同樣也是賞櫻的重點區域之一。大熊櫻花林擁有超過7種以上的不同櫻花，除了有較為冬季限定的三色寒櫻，以及粉嫩的三色櫻、八重櫻之外，更有香水櫻、富士吉野櫻、染井吉野櫻等多種超特別的櫻花種類，高達8000株的櫻花盛開時花況非常壯觀又夢幻，超適合帶上野餐墊到櫻花樹下野餐賞櫻的啦！
三峽大熊櫻花林
地址｜新北市三峽區竹崙路228號
全台花海景點推薦：高雄衛武營公園
花種｜黃花風鈴木
花期｜2月底～3月初
身為巴西國花的黃金風鈴木，以前多作為觀賞用植物，來到台灣之後漸漸演變成中南部獨有的人行道樹，而每年的2月底到3月初，黃花風鈴木便會悄悄地盛開，一大片金黃色的花海真的是美到翻掉。而台灣最適合觀賞黃花風鈴木的景點便是位於高雄鳳山的衛武營公園，寬敞的園地空間搭配高雄不用錢的陽光和藍天，以及金黃色的黃花風鈴木，那充滿著春天氣息的氛圍真是讓人流連忘返。不過由於黃花風鈴木的花期較短，從盛開到凋謝約維持2週左右的時間，建議大家想拍到絕美的金黃美景千萬要早點去！
高雄衛武營都會公園
地址｜高雄市鳳山區輜汽路281號
全台花海景點推薦：台中廍子公園
花種｜黃花風鈴木
花期｜2月底～3月初
除了衛武營公園之外，台中的朋友們也可以到大坑附近的廍子公園觀賞美麗的黃花風鈴木。佔地五公頃、種滿黃花風鈴木的廍子公園擁有「台中最美公園」的稱號，每年到了黃花風鈴木的盛開季節，便會為公園內的綠地和兒童遊樂器材、自行車道等設施染上一抹金黃色彩，宛若偶像劇的場景一般，隨便拍都好好看！
台中廍子公園
地址｜台中市北屯區廍子路418號
全台花海景點推薦：高雄師範大學（和平校區）
花種｜粉紅風鈴木
花期｜2月底～3月初
粉紅色的風鈴木也太夢幻了吧！高雄師範大學和平校區現正盛開滿滿的粉色風鈴木，粉嫩可愛的風鈴木一朵朵長在樹枝上，看起來就像是一串串草莓口味的軟糖一般，讓人看著看著肚子不禁餓了起來！不過粉紅風鈴木的花期也跟黃花風鈴木一樣只有2個禮拜左右，想要一睹宛若童話故事般粉色美景的你，千萬要好好把握機會呀！
高雄師範大學（和平校區）
地址｜高雄市苓雅區和平一路116號
全台花海景點推薦：陽明山竹子湖
花種｜海芋
花期｜3月初～4月底
最後要推薦的是擁有滿滿海芋美景的陽明山竹子湖，每年2月天氣開始轉暖後，陽明山竹子湖的海芋田便會進入開花期，並於3月下旬～4月下旬展開海芋季，潔白的海芋花海搭配陽明山獨有的山林景色，光用看的就讓人感到心曠神怡。竹子湖共分為下湖、頂湖和東湖三大區域，建議大家可到下湖的海芋大道和頂湖的賞花環狀步道賞海芋，實際走近滿滿的海芋田當中，用不同的角度欣賞海芋的美。
陽明山竹子湖
地址｜台北市北投區竹子湖路
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原文出處 : ReadyGo 春天就是要賞花！全台花海景點集合，一次把粉紅櫻花、黃花風鈴木美景收進眼底
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