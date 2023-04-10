電信三雄時代將來臨！遠傳總經理井琪：削價競爭已經結束

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至於，整併和後門市該如何規劃？井琪表示，目前還沒有開始規劃，需要等公平會通過後才能進行下一步，應該是能透過大數據進行人流評估。但她也提及，拜疫情所賜，民眾對於數位通路逐漸提供，因此今年訂下數位通路佔總營收10%目標。
在數位轉型上也更多的願景，井琪提到， 台灣電信市場已趨近飽和，遠傳未來幾積極拓展加值服務，像是推出遠傳守護網，就是從資安防詐出發，直接外掛在遠傳電信網路上，能夠自動阻擋詐騙電話。另外，疫情期間醫療體系無法因應短時間內大量電話，遠傳為亞東醫院規劃AI Chatbot (聊天機器人)服務，順利減少60%的醫療人力；目前遠傳正串連微軟的資源，規劃相關AI Chatbot的發展。
會中也分享遠傳friDay購物已開始發展許多生成式的AI，目前也正在規劃相關服務，今年營收目標成長30%，並期望2至3年內發展至一定規模。遠傳friDay影音串流平台應因市場需求，今年也是重點項目，從去年下半年合資成立米神國際，今年將加速規劃影音投資，自製內容也將與韓國CJ娛樂一起合拍「我們的藍調時光」華文版，再加上去年「財閥家的小兒子」表現亮眼，遠傳更有信心投入相關影音娛樂，並推出多元化的創新嘗試，今年目標營收成長8%。