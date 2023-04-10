吳慷仁拍戲地雷多？「劇組1動作」讓他喊卡：可以不要嗎
「金鐘視帝」吳慷仁，出道16年以來，對每部作品或是每個角色都十分敬業，也讓不少合作過的夥伴印象深刻。近日，吳慷仁就在節目上分享自己拍戲的地雷，結果好幾次是真的讓他受不了，直接在拍戲現場喊暫停。
記者詹鎰睿/綜合報導
吳慷仁近日在節目《小姐不熙娣》中分享，自己年輕時一看到導演喊卡，就有一堆人圍繞女演員身上弄妝髮的現象感到反感，不過吳慷仁現在也能夠理解，這都是為了讓女演員能在鏡頭前呈現的更好。
但吳慷仁對於沒有事先背好，或是搞不清楚台詞的演員，感到不解，「就會想說，不是昨天晚上就應該背好，為什麼現在才在…」此外，吳慷仁也透露，有好多次拍戲時被其他的工作人員打攪到。
吳慷仁解釋，有時候拍戲，只要周圍的人在他視線內不停走動，或是開始收音時卻出現其他聲音干擾，他真的會忍不住在現場喊暫停，並提醒大家，「可不可以不要在我視線範圍內晃動？」
他坦言，雖然目前拍戲已經沒有太多的地雷，除非是遇到「不太專心」的演員，可能是剛入行或是建教合作的工讀生等等，或多或少都有可能影響到其他人工作，此時，吳慷仁都會給予善意的提醒，好讓工作更加順利。
一旁的柯佳嬿也相當有感，覺得只要有在她視線內影響到她的話，都會客氣的提醒對方；江宜蓉則透露有次哭戲時，有個工作人員一直盯著她看，結果剛好對到眼，讓她相當崩潰，完全哭不出來。