達賴喇嘛要男孩「吸舌頭」 玩笑挨批發文致歉：感到後悔
西藏精神領袖達賴喇嘛今（10）透過推特發文向網路上流傳的影片致歉，網傳影片稱達賴喇嘛「要求男孩吸舌頭」（suck my tongue），畫面裡達賴喇嘛接見一名男童，並以擁抱結束會面，其辦公室發表道歉聲明表示達賴喇嘛的舉動並無惡意，但仍想對可能造成的傷害，向男童及其家人致歉。
國際中心楊智傑／綜合報導
這段網路上流傳的影片顯示，達賴喇嘛在接見一名男童時，對方詢問可否給他一個擁抱，達賴喇嘛則示意自己臉頰，並說「首先是這裡」，男孩因此親了達賴喇嘛並給了他一個擁抱；達賴喇嘛接著握住男孩的手，親吻男孩的嘴唇、以額頭碰了碰男孩的額頭，並伸出舌頭開玩笑詢問是否要「吸我的舌頭」（suck my tongue），而男孩也吐出舌頭並縮了回去。
《BBC》報導指出，吐舌頭是西藏的一種問候方式，而這起事件發生在今年2月28日，當時達賴喇嘛當時在印度達蘭薩拉（Dharamsala）與約120名學生互動，活動主辦方也曾公開過達賴喇嘛抱著影片中小男孩的畫面，而影片中也顯示達賴喇嘛並未真的讓男童吸舌頭，而是簡單以擁抱結束這次會面。
達賴喇嘛辦公室發出聲明表示，尊者希望就他所講的話可能造成的傷害，向男童和家人、以及他在全世界的友人們道歉，並稱「即使是在鏡頭前，尊者在與人見面時仍經常保持天真且調皮地開玩笑，他對此事件感到後悔（regret）」。