遭爆欠薪、北市勞動局認違法？資安院：2/22起準時發薪
台北市議員徐巧芯2月直播時，踢爆「國家資通安全研究院」欠薪、延遲揭露薪水等，當時資安院發新聞稿澄清，但徐巧芯今（11）日凌晨再於臉書PO出台北市勞動局認定資安院違反勞基法的函文。資安院回應，2月22日起已經完整準時撥付同仁薪資，截至今天上午尚未收到台北市勞動局公文說明行政處分審查結果，若有收到公文，後續將依規定辦理。
記者李琦瑋／台北報導
徐巧芯於2月11日直播時表示，接獲民眾陳情資安院強迫同仁1月16日報到、18日才能知道薪資，且到陳情時仍未領到薪水，將向台北市勞動局檢舉。今天凌晨於臉書PO出台北市勞動局函文表示，先前踢爆資安院欠薪一事，數位發展部長、資安院董事長唐鳳當時還私訊來澄清，現在被查出確實違反《勞基法》，要求唐鳳「踹共」。
函文指出，台北市勞動局對資安院實施勞動條件檢查，經查該單位涉有工資未依法給付勞工工資及休息日出勤工資，分別涉違反勞基法第22條第2項第24條第2項規定，台北市勞動局將依法續行辦理行政處分審查事宜。
資安院表示，再次強調，於今年1月16日、31日兩批到職同仁，1月及2月薪資已在2月22日入同仁帳戶，後續薪資皆依規定準時撥付，資安院對於同仁薪資撥發、勞動權益及福利事項至為重視，該院重申對同仁勞動權益均優於勞基法相關規定。
資安院指出，有關台北市政府勞動局檢查本院成立初期涉爭議事項，資安院配合台北市政府勞動局於3月8日至22日間進行勞動檢查，並提事實陳述及相關單據以利審查作業，目前（截至4月11日上午）尚未收到台北市勞動局公文說明行政處分審查結果。如有收到公文，後續將依規定辦理。