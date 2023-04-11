每人再領1200！公路總局推機車道路安駕課程、補助參加者

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陳文瑞提到，今年度除持續補助外，規劃試辦取得駕照後的「道路安駕訓練」計畫，計畫內容包括駕訓師資再培訓、訓練教學課綱，規範教學方式、訓練科目、路線條件等，記者會現場並示範教練帶領學員上路訓練的情形，訓練課程共3小時，包含道路安駕訓練行前說明、實際道路安駕訓練及課後指導等。
中華民國汽車駕駛教育學會理事長陳永親談到，實際道路安駕訓練科目包括正確路邊起步、正確左右轉彎、正確變換車道、無號誌路口停讓、注意前方「汽車突然開啟車門」、路口或對向車道視線受阻轉彎、路口停讓行人、保持安全車距及間隔並注意大型車內輪差以及煞車要領等科目，民眾可透過機車駕訓班接受扎實的交通安全知識及騎乘技巧教學，提升自己的駕駛技能和安全意識，進而降低交通事故及違規發生。
交通部政次陳彥伯說，這次試辦道路駕駛訓練課程，除強化騎士的基本實際騎乘技能外，也針對這些常見的肇事原因納入訓練項目。因此本次推動道路安駕訓練是機車訓考制度改革重要的里程碑，交通部並將督同公路總局，持續檢討整體機車訓考制度，並強化駕駛人考前的教育訓練，包含持續推動機車駕訓、機車道路訓練、危險感知制度，及加強初考領講習教育宣導等，藉以提升機車駕駛人的騎乘安全。
陳彥伯期望藉由「道路安駕訓練」計畫，有效提升學員安全駕駛的觀念及實際上路之技能，並透過啟動記者會，加強宣導，鼓勵民眾參加「道路安駕訓練」課程。有意願參加的民眾可洽試辦全國14家駕訓班收費標準，完成訓練後公路總局將額外再補助學員1200元
公路總局表示，近年積極鼓勵業者增設普通重型機車班，目前全台辦理機車班的駕訓班已達78家，相關資訊可上監理服務網 、公路總局網站機車補助專區或洽詢鄰近監理所（站）查詢。