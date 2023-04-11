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每人再領1200！公路總局推機車道路安駕課程、補助參加者

▲公路總局今（11）日宣布「機車道路安駕訓練課程」正式啟動。圖為教練帶領學員上路訓練的情形。（圖／公路總局提供）
▲公路總局今（11）日宣布「機車道路安駕訓練課程」正式啟動。圖為教練帶領學員上路訓練的情形。（圖／公路總局提供）

記者李琦瑋／台北報導

為提升騎乘機車安全，交通部公路總局自108年起持續辦理機車駕訓補助計畫，補助到駕訓班訓練並取得駕照者，每名新台幣1300元，今年擴大補助4萬名，期間至11月30日止。為進一步提升取得駕照者的實際騎乘路感及防禦駕駛觀念，公路總局今（11）日宣布「機車道路安駕訓練課程」正式啟動，只要民眾取得駕照後，到駕訓班參加「道路安駕訓練」者，額外再補助1200元。

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公路總局局長陳文瑞表示，機車駕訓補助自108年起開始推動，經委託國立陽明交通大學研究報告顯示，統計至109年，機車駕訓者較未受訓者，違規風險降低32%、肇事風險降低20%；而經該局統計至111年，違規風險更降低至56%、肇事風險降低至35%，成效顯著，顯示機車駕訓確實能提升機車騎士行車安全。

陳文瑞提到，今年度除持續補助外，規劃試辦取得駕照後的「道路安駕訓練」計畫，計畫內容包括駕訓師資再培訓、訓練教學課綱，規範教學方式、訓練科目、路線條件等，記者會現場並示範教練帶領學員上路訓練的情形，訓練課程共3小時，包含道路安駕訓練行前說明、實際道路安駕訓練及課後指導等。

中華民國汽車駕駛教育學會理事長陳永親談到，實際道路安駕訓練科目包括正確路邊起步、正確左右轉彎、正確變換車道、無號誌路口停讓、注意前方「汽車突然開啟車門」、路口或對向車道視線受阻轉彎、路口停讓行人、保持安全車距及間隔並注意大型車內輪差以及煞車要領等科目，民眾可透過機車駕訓班接受扎實的交通安全知識及騎乘技巧教學，提升自己的駕駛技能和安全意識，進而降低交通事故及違規發生。 

交通部政次陳彥伯說，這次試辦道路駕駛訓練課程，除強化騎士的基本實際騎乘技能外，也針對這些常見的肇事原因納入訓練項目。因此本次推動道路安駕訓練是機車訓考制度改革重要的里程碑，交通部並將督同公路總局，持續檢討整體機車訓考制度，並強化駕駛人考前的教育訓練，包含持續推動機車駕訓、機車道路訓練、危險感知制度，及加強初考領講習教育宣導等，藉以提升機車駕駛人的騎乘安全。 

陳彥伯期望藉由「道路安駕訓練」計畫，有效提升學員安全駕駛的觀念及實際上路之技能，並透過啟動記者會，加強宣導，鼓勵民眾參加「道路安駕訓練」課程。有意願參加的民眾可洽試辦全國14家駕訓班收費標準，完成訓練後公路總局將額外再補助學員1200元

公路總局表示，近年積極鼓勵業者增設普通重型機車班，目前全台辦理機車班的駕訓班已達78家，相關資訊可上監理服務網 、公路總局網站機車補助專區或洽詢鄰近監理所（站）查詢。

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