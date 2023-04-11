26歲鄭彩律離世前才PO文「笑吧」！最後身影逼哭粉絲
韓國女演員鄭彩律（정채율）今（11）日突然在家中離世，得年26歲，讓外界震驚不已。由於鄭彩律生前並無異狀，而且還在社群平台上更新動態與粉絲們互動，如今卻傳出噩耗，而她微笑的工作畫面，卻成為生前最後身影，讓粉絲相當不捨。
記者詹鎰睿/綜合報導
據韓國媒體報導，鄭彩律在家中無預警離世，詳細死因還在調查當中，對此，經紀公司也在聲明中表示哀悼，並形容鄭彩律是一位努力又溫暖的人，也希望大家能為鄭彩律、為一位對演技總是懷抱熱情的演員祈福，也希望鄭彩律能在溫暖的地方安息，至於葬禮則遵照家屬意願，以非公開方式舉行。
除了正在開拍的新戲《不可能的婚禮》劇組感到錯愕，全面暫停拍攝以外，鄭彩律生前依舊在個人IG上更新動態，而且完全沒有異狀，最後一篇貼文是在10日，分享自己拍攝畫報的花絮畫面，並在內文寫上「笑吧！」2字，可以看到鄭彩律笑容燦爛，一連換上好幾套衣服拍攝，如今卻成為她生前最後的身影。目前該篇貼文已經被刪除，原因不得而知。
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