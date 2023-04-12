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沈可婷「撞死8飆車仔」獲無罪！法官「2問題」成改判關鍵

▲馬來西亞女子「沈可婷」（右）在11日終於被法院宣判無罪。（圖／拿督雷智雄博士 Dato' Tony Looi Chee Hon臉書）
▲馬來西亞女子「沈可婷」（右）在11日終於被法院宣判無罪。（圖／拿督雷智雄博士 Dato' Tony Looi Chee Hon臉書）

記者孫唯容／綜合報導

馬來西亞柔佛州新山內環路，在2017年發生一起嚴重交通事故，當時22歲的沈可婷駕車撞上一群騎乘「蚊型自行車」飆車的青少年，造成8人死亡、8人受傷，原先沈可婷無罪釋放，不過經檢方提出2次上訴，去年法院改判她6年刑期且即刻關押，但昨（11）日法官推翻判決，最終沈可婷無罪釋放，其中主審法官提出5問題，讓控方瞬間無言，成改判關鍵。

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2017年2月18日，沈可婷駕車到柔佛州新山內環路，結果撞上一群騎乘「蚊型自行車」飆車的青少年，導致8死8傷慘劇，起初由於證據不足，沈可婷獲判無罪釋放，檢方不放棄，後續提出2次上訴。

馬來西亞新山高等法院在去年4月，判處沈可婷「危險駕駛罪」罪名成立，要執行6年刑期及罰款6000令吉（約4萬1100元台幣），該判決引發民眾不滿，連歌手黃明志也為沈可婷發聲，在臉書寫下「R.I.P. Justice in Malaysia（馬來西亞正義已死）」。

昨日迎來最終判決，經過上訴庭的審理，沈可婷無罪釋放，罪名被撤銷，且雙方不得再上訴。法官還告訴沈可婷「你現在自由了（you are now a free person）」，沈可婷則隔著口罩露出笑容，表示「謝謝大家一直以來的支持」。

根據馬來西亞《中國報》報導，沈可婷案的主審女法官，用5個問題讓控方啞口無言，讓沈可婷獲判無罪。首先，法官提出「是否有法律闡明，凌晨3時20分在公路上騎蚊型腳車是合法的？

法官問再問「轎車在有關公路上行駛，是否合法？」控方回「是的，法官」；法官又提到「警方早前已在案發路段展開取締蚊型腳車的行動，是否知道為何警方要這麼做？」控方坦言「因為要照顧腳車騎士的安全，他們也危及駕駛者安全」。

最後法官以「即使是車技很好的司機，若在公路上看見有貓出現，是否能及時煞車？」「公路上出現一群帶著子孫在慢行的烏龜，來得及煞車嗎？」連兩個關鍵提問，都讓控方無法回答。

據了解，馬來西亞當地民眾認為，「蚊型自行車」造成許多交通問題，這種改裝後的自行車，車把較一般的自行車短，輪子採用塑料制的運動輪轂，速度比一般自行車快很多，還有人把煞車拆除，並在騎行的過程中故意把腳翹起來，貪圖速度的快感，導致交通事故頻傳。

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