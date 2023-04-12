沈可婷「撞死8飆車仔」獲無罪！法官「2問題」成改判關鍵

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馬來西亞新山高等法院在去年4月，判處沈可婷「危險駕駛罪」罪名成立，要執行6年刑期及罰款6000令吉（約4萬1100元台幣），該判決引發民眾不滿，連歌手黃明志也為沈可婷發聲，在臉書寫下「R.I.P. Justice in Malaysia（馬來西亞正義已死）」。
昨日迎來最終判決，經過上訴庭的審理，沈可婷無罪釋放，罪名被撤銷，且雙方不得再上訴。法官還告訴沈可婷「你現在自由了（you are now a free person）」，沈可婷則隔著口罩露出笑容，表示「謝謝大家一直以來的支持」。
根據馬來西亞《中國報》報導，沈可婷案的主審女法官，用5個問題讓控方啞口無言，讓沈可婷獲判無罪。首先，法官提出「是否有法律闡明，凌晨3時20分在公路上騎蚊型腳車是合法的？」
法官問再問「轎車在有關公路上行駛，是否合法？」控方回「是的，法官」；法官又提到「警方早前已在案發路段展開取締蚊型腳車的行動，是否知道為何警方要這麼做？」控方坦言「因為要照顧腳車騎士的安全，他們也危及駕駛者安全」。
最後法官以「即使是車技很好的司機，若在公路上看見有貓出現，是否能及時煞車？」「公路上出現一群帶著子孫在慢行的烏龜，來得及煞車嗎？」連兩個關鍵提問，都讓控方無法回答。
據了解，馬來西亞當地民眾認為，「蚊型自行車」造成許多交通問題，這種改裝後的自行車，車把較一般的自行車短，輪子採用塑料制的運動輪轂，速度比一般自行車快很多，還有人把煞車拆除，並在騎行的過程中故意把腳翹起來，貪圖速度的快感，導致交通事故頻傳。