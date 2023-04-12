糖尿病中藥治療經得起考驗　將改寫人類歷史

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中藥使製造胰島素功能恢復 血糖不會突然下降李深浦中醫師表示，糖尿病能恢復自然最要緊，中藥能夠把製造胰島素功能恢復，就比較不會有突然血糖下降的危險，因為血糖突然降低，有時候會昏倒。中藥治療糖尿病不是控制血糖，中藥沒有控制血糖的這種方式，但是中藥可以讓它自己的機能恢復，這個是比較重要的。
中藥符合時代要求 現代醫學一滴血可檢測成效而且，糖尿病人經由中藥治療後的機能恢復，還可以從現代醫學的檢查看出來。李深浦中醫師解釋，門診中有很多糖尿病患者達到恢復自然，病人在治療時有尋找檢查方法，檢查一定要有實際效果，他才會相信中藥已經有效，現在只要一滴血就可以檢查，糖化血色素和飯前血糖都可以測得到。
所以，李深浦中醫師認為，中藥治療糖尿病應該可以改寫人類歷史，用自然科學方法改寫歷史比較稀罕，而且將來應該可以改寫內分泌系統的健康狀態。
現代人飲食「貪涼又貪甜」 導致糖尿病年輕化對於糖尿病年輕化，李深浦中醫師分析，現代人飲食「貪涼又貪甜」，喝涼飲容易讓寒氣擴散到全身，導致體質提早變化。五官是管理五臟的，耳朵管腎、鼻子管肺、眼睛管肝、口腔管脾胃、舌頭管心。當內心躁動時，口水就容易乾掉，因此讓體內臟器恢復正常狀態、保持心情放鬆別煩惱，要運動，不要喝冰的，少吃甜食和澱粉，才是養生之道。
糖尿病患要注意口乾 應適量「少量多次」飲水李深浦中醫師強調，糖尿病患一定要注意口乾，唾液跟身體大部分的成分是水，很多人出現上面口渴、下面卻一直小便的症狀，就是代表體內水分沒有循環，光顧著口乾就喝水其實是誤解，恐加速腎臟衰竭;因此，適量「少量多次」飲水，才是正確的方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57342
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