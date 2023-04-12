最新調查：95%學童靠3C上課　「多螢學習」視力堪憂

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最新調查：學童每天用三種3C根據波仕特市調2023年最新「學童晶亮大調查」結果顯示，7至12歲學童平均每天使用3種3C螢幕，88%學童看電視，83%滑手機，66%使用電腦，55%的學童使用平板。其中約75%學童使用3C進行線上課程、做作業、瀏覽課業相關網站等學習相關行為，意味著3C已經成學童生活中不可或缺的一部分。
明星爸媽郭彥均、鍾欣怡也有同樣苦惱。郭彥均坦言「3C育兒」是現代父母的喘息工具；鍾欣怡過去會嚴密控管他們的3C使用，但經過疫情期間視訊上課，發現「真的回不去了！」3C設備已經成為學習不可或缺的工具。王宏哲提醒：「多螢學習」時代來臨，家長需要與孩子溝通使用3C用品的方式與時間，最好的方式是「以溝通代替禁止」。
雖然許多家長都會限制孩子使用3C的時間，但僅36%的家長會為孩子補充如葉黃素等營養素。本身也為人母的營養師李婉萍表示，平日可讓孩子多攝取深綠色蔬菜，葉黃素、神經鞘磷脂、維生素A、藍莓、枸杞都有幫助。除了補充營養，她也建議平時多陪伴孩子走到戶外，避免長時間使用3C，才能讓孩子放心探索學習。
護眼５大營養素１葉黃素與玉米黃素：可抑制自由基，過濾藍光以減少對眼睛感光細胞的傷害。
２神經鞘磷脂：保護晶亮網絡。
３維生素A：有助於維持在暗處的視覺。
４藍莓：富含花青素，幫助舒適有神。
５枸杞：富含胡蘿蔔素、葉黃素、多酚，可維持水亮。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57453
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