自己救自己！「台灣愛迪生」北科大教授患巴金森　發明新療法擺脫輪椅

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巴金森治療困境（一） 初期易忽略症狀巴金森氏症是台灣常見的神經退化性疾病，根據健保資料庫最新統計，全台巴金森氏症患者已近8萬人，而且並非僅有年長者會患病，40歲前罹病的早發性巴金森氏症患者亦佔2－10%。
衛生福利部雙和醫院胡朝榮醫師表示，巴金森氏症的典型症狀以動作功能障礙為主，一開始容易出現手腳顫抖、僵硬、動作緩慢、步態不穩，且臉部容易沒有表情或不自覺流口水，一旦出現其中兩個以上症狀就應留意可能是巴金森氏症。
巴金森氏症若能早期發現早期治療，有機會延緩巴金森氏症惡化速度，並改善生活。不過，胡朝榮醫師指出，許多民眾誤以為是功能退化所致，因此初期容易忽略症狀，往往等到症狀嚴重影響日常生活時，到醫院檢查後才確診。
巴金森治療困境（二） 藥物副作用、藥效起伏此外，巴金森氏症是腦部黑質組織中的神經細胞受損、死亡，導致負責神經傳導的多巴胺分泌不足，進而引發運動障礙所致。因此，現有藥物多以補充多巴胺為主，但雙和醫院神經科主治醫師鄔定宇提到，藥物、復健雖能減輕症狀，但無法解決源頭問題。
藥物無法停止疾病持續惡化，隨著疾病進程，患者往往需要增加藥量才能控制症狀，但副作用也隨之增加，病友往往在症狀、副作用之間陷入兩難的局面。而一旦過了藥物蜜月期，藥效也容易出現波段起伏，甚至造成「開關現象」。
洪千岱醫師說明，「開關現象」是指當多巴胺濃度過高時，患者容易產生四肢不自主亂動「異動症」現象，而當體內多巴胺濃度過低時，患者意識雖然清晰，身體卻無法動彈，呈現「斷電」狀態，不僅十分困擾也很危險。
醫師分享到，曾有巴金森氏症患者因藥效波動，在過馬路時突然「凍住」、差點發生車禍，除了藥效起伏、無法自主控制身體，巴金森氏症患者還可能出現姿勢型低血壓、突然昏倒等狀況，患者日常生活可謂危機四伏。
北科大教授創新發明 未來有助病友逆轉疾病而有「臺灣愛迪生」之譽的國立臺北科技大學林宏裕榮譽教授，迄今累積數十項發明與專利，沒想到卻罹患了巴金森氏症，從此深受藥物副作用困擾，並須以輪椅代步生活。
林宏裕教授表示，由於巴金森氏症須長期使用藥物治療，自己身受胃潰瘍、異動症等副作用所苦，想救自己，因此決定開發新療法－低能量近紅外線光療，但因為目前並沒有好的機器設備，所以乾脆自己發明。
林宏裕教授投入七年時間研究，最終成功開發創方法，透過低能量近紅外線照射頭部枕骨大孔，光療腦部黑質組織，活化細胞粒線體產生ATP修復細胞，但同時也會產生有毒廢棄物，因此需補充氫水中和。
雙和醫院臨床研究也證實林教授的新療法有效性，連續兩週使用下，早晚15分鐘的治療，共改善了17名巴金森氏症患者的運動障礙問題。林宏裕教授提到，這項療法可作為現有治療的輔助，幫助患者減藥、避免副作用，並改善生活品質。
林宏裕教授也透過自己研發的療法，脫離輪椅，不僅能行走自如還能跳舞。不過，目前治療方式、儀器還須持續追蹤改善，接下來也將展開大型臨床研究，但創新療法也為許多巴金森病友帶來一絲希望。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57450
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