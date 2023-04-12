MLB／光芒7比2退紅襪豪取開季11連勝！張育成仍坐滿板凳
奪下開季十連勝的坦帕灣光芒隊今(12)天持續在主場迎戰來訪的波士頓紅襪，氣勢高昂的光芒隊首局就靠著Wander Franco的長打率先開胡，前5局更是打出了三支全壘打取得5分領先，而紅襪隊則是受限於光芒王牌左投Shane McClanahan的壓制，前5局一分未得，第6局雖然靠著日籍強打吉田正尚的雙殺打跑回第一分，但整場比賽仍被光芒鎖死，沒能有太多有效攻勢，終場光芒就以7比2擊敗紅襪，豪取開季11連勝，紅襪隊陣中的台灣好手張育成本場比賽再一次坐滿冷板凳，沒有獲得上場機會。
記者簡名杉/綜合報導
光芒本場比賽共轟出四支全壘打，Isaac Paredes在第3局敲出本場比賽首轟、第5局Yandy Díaz、Brandon Lowe「背靠背」開轟以及第7局Josh Lowe的錦上添花，不過這四支全壘打都是陽春砲，沒有為光芒打下更多分數。
此役先發的光芒隊王牌左投McClanahan主投5局只被打出兩支安打，送出9次三振，僅在第6局續投時留下一、三壘有人的局面被接替投球的隊友送回壘上跑者，順利拿下開季第三勝。
拿下開季11連勝之後，光芒隊追平1981年的奧克蘭運動家隊，大聯盟歷史上第三長的開季連勝紀錄，再贏兩場比賽就能追平1982年的亞特蘭大勇士以及1987年的密爾瓦基釀酒人創下的開季13連勝紀錄。