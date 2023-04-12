NBA／附加賽完整賽程結果、分析　老鷹爆冷擊潰熱火

MLB／光芒7比2退紅襪豪取開季11連勝！張育成仍坐滿板凳

▲光芒擊敗紅襪收下開季11連勝（圖／美聯社／達志影像）
▲光芒擊敗紅襪收下開季11連勝（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

奪下開季十連勝的坦帕灣光芒隊今(12)天持續在主場迎戰來訪的波士頓紅襪，氣勢高昂的光芒隊首局就靠著Wander Franco的長打率先開胡，前5局更是打出了三支全壘打取得5分領先，而紅襪隊則是受限於光芒王牌左投Shane McClanahan的壓制，前5局一分未得，第6局雖然靠著日籍強打吉田正尚的雙殺打跑回第一分，但整場比賽仍被光芒鎖死，沒能有太多有效攻勢，終場光芒就以7比2擊敗紅襪，豪取開季11連勝，紅襪隊陣中的台灣好手張育成本場比賽再一次坐滿冷板凳，沒有獲得上場機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀

光芒本場比賽共轟出四支全壘打，Isaac Paredes在第3局敲出本場比賽首轟、第5局Yandy Díaz、Brandon Lowe「背靠背」開轟以及第7局Josh Lowe的錦上添花，不過這四支全壘打都是陽春砲，沒有為光芒打下更多分數。


此役先發的光芒隊王牌左投McClanahan主投5局只被打出兩支安打，送出9次三振，僅在第6局續投時留下一、三壘有人的局面被接替投球的隊友送回壘上跑者，順利拿下開季第三勝。


拿下開季11連勝之後，光芒隊追平1981年的奧克蘭運動家隊，大聯盟歷史上第三長的開季連勝紀錄，再贏兩場比賽就能追平1982年的亞特蘭大勇士以及1987年的密爾瓦基釀酒人創下的開季13連勝紀錄。

中職／慈妹沒上班好可惜！劉俊豪約定努力再拿一座MVP

中職／江國豪繳本季代表作　談「促請裁決」笑甩鍋張進德

中職／悍將打線復甦！狂掃13安9比1擊敗味全終止四連敗

中職／談近期球隊打擊低潮　悍將打教盼打者進攻更積極

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀