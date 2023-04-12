天選之人8成打過一劑以上追加劑　醫呼籲疫苗+1迎接解封新生活

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最新「國人新冠肺炎疫苗認知大調查」：3成民眾認為自己不會確診新冠肺炎台灣76.6%以上民眾已完成一劑追加劑施打，但病毒持續變異，仍需更新疫苗才能對抗目前流行的病毒株。有鑑於此，台灣感染症醫學會2023年3月進行千人新冠肺炎疫苗認知大調查，了解年齡介於20歲至79歲的民眾，對於疫情發展與疫苗接種的想法，藉此發現國人防疫迷思及常見疑問。
- 8成從未感染新冠肺炎者施打過1劑以上追加劑，顯示防疫體質需靠後天養成。
- 3成民眾認為自己未來不會確診新冠肺炎，其中有近8成是未滿60歲的青壯年族群。
- 進一步發現有信心自己會「免疫」的三大主因為：「注意自我防疫」、「對自己免疫力有信心」、「新冠肺炎確診人數下降」。
- 4成民眾表示沒打過次世代疫苗，且不打算施打，主要原因為「擔心副作用」、「若確診會是輕症」、「打過多次疫苗已經厭倦」。
長輩不知確診 胸悶檢查發現竟已肺浸潤「70歲男性患者感到走路會喘，就醫才發現是新冠肺炎且肺部已出現浸潤。」台灣老年學暨老年醫學會李龍騰理事長說，近期60、70幾歲確診患者有增加情形，推測是防疫措施鬆懈加上沒有定期接種疫苗，才會有此反彈現象。他更表示，長輩確診初期沒有明顯症狀，若警覺度不夠恐延誤就診造成永久遺憾。長輩常以為自己鮮少出門所以不需打疫苗，但現在確診不需隔離，且社會活動活絡，長輩們的生活恐將暴露在新冠肺炎病毒中。施打次世代疫苗可助降低61.5%住院與死亡風險，有助於安心迎向解封生活。
糖友自認血糖控制穩定一劑疫苗都沒打 確診後重症猝死「病人本來穩定回診追蹤，但某天開始就一直都沒有出現…」最後才從家屬口中得知患者已因新冠肺炎併發重症離世，從確診到離世甚至短短不到兩週時間，中華民國糖尿病衛教學會王治元理事長補充，這位60歲男性糖友，連一劑新冠肺炎疫苗都沒有接種，即使血糖一直控制良好，定期回診追蹤，無其他嚴重併發症，但僅因一次染疫就撒手人寰，實在可惜。王治元理事長表示施打疫苗是科學與信仰的拔河，科學可以當信仰，但信仰不能當科學，鼓勵病友多了解施打疫苗的優缺點，再自行評估是否施打疫苗。
新冠肺炎病毒持續變異 疫苗也得持續更新才能維持保護力中央流行疫情指揮中心公告，Omicron變異株BQ.1、XBB已成為本土新冠肺炎病毒主要流行病毒。世界衛生組織新冠病毒進化技術諮詢小組（TAG-VE）曾提醒，BQ.1、XBB具免疫逃脫特性，易反覆感染。台灣家庭醫學醫學會黃信彰理事長表示，病毒仍在持續變異中，所以疫苗也得定期更新，次世代疫苗對目前流行的XBB變異株仍具保護力。
四大醫學會聯手呼籲民眾若想養成防疫體質，除了定期接種疫苗，也要評估所處環境，適時配戴口罩，並維持均衡飲食及規律運動，自我健康管理（規律作息、慢性病控制）更不可少。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57454
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