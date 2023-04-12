肯德基祭出「炸雞香香餐」399元　近半價爽吃雞塊、蛋撻

天選之人8成打過一劑以上追加劑　醫呼籲疫苗+1迎接解封新生活

天選之人8成打過一劑以上追加劑　醫呼籲疫苗+1迎接解封新生活
天選之人8成打過一劑以上追加劑　醫呼籲疫苗+1迎接解封新生活

健康醫療網

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】指揮中心推出「疫苗加一，解封安心」活動呼籲民眾踴躍接種新冠肺炎疫苗，台灣感染症醫學會也強調，持續降低新冠肺炎中重症與死亡風險為現階段重要關鍵。不過學會公開最新「國人新冠肺炎疫苗認知大調查」卻發現，台灣民眾對於新冠肺炎疫苗仍普遍存在迷思，如3成民眾確信自己不會染疫。

我是廣告 請繼續往下閱讀

最新「國人新冠肺炎疫苗認知大調查」：3成民眾認為自己不會確診新冠肺炎

台灣76.6%以上民眾已完成一劑追加劑施打，但病毒持續變異，仍需更新疫苗才能對抗目前流行的病毒株。有鑑於此，台灣感染症醫學會2023年3月進行千人新冠肺炎疫苗認知大調查，了解年齡介於20歲至79歲的民眾，對於疫情發展與疫苗接種的想法，藉此發現國人防疫迷思及常見疑問。

  • 8成從未感染新冠肺炎者施打過1劑以上追加劑，顯示防疫體質需靠後天養成。
  • 3成民眾認為自己未來不會確診新冠肺炎，其中有近8成是未滿60歲的青壯年族群。
  • 進一步發現有信心自己會「免疫」的三大主因為：「注意自我防疫」、「對自己免疫力有信心」、「新冠肺炎確診人數下降」。
  • 4成民眾表示沒打過次世代疫苗，且不打算施打，主要原因為「擔心副作用」、「若確診會是輕症」、「打過多次疫苗已經厭倦」。
台灣感染症醫學會王復德理事長表示，調查結果顯示民眾對新冠肺炎疫苗仍存有迷思。新冠肺炎疫苗從開打至今已經接種超過6千萬劑，並未出現大量不良事件，疫苗施打後的疲倦或肌肉痠痛等常見輕微副作用，通常都會在數天內緩解。針對不少民眾認為曾經打過疫苗，就不用再施打疫苗，王復德理事長則強調，新冠肺炎疫苗保護效果會隨時間下降，依循政府建議接種「次世代疫苗」，才可以維持保護力、降低重症與死亡風險。

長輩不知確診　胸悶檢查發現竟已肺浸潤

「70歲男性患者感到走路會喘，就醫才發現是新冠肺炎且肺部已出現浸潤。」台灣老年學暨老年醫學會李龍騰理事長說，近期60、70幾歲確診患者有增加情形，推測是防疫措施鬆懈加上沒有定期接種疫苗，才會有此反彈現象。他更表示，長輩確診初期沒有明顯症狀，若警覺度不夠恐延誤就診造成永久遺憾。長輩常以為自己鮮少出門所以不需打疫苗，但現在確診不需隔離，且社會活動活絡，長輩們的生活恐將暴露在新冠肺炎病毒中。施打次世代疫苗可助降低61.5%住院與死亡風險，有助於安心迎向解封生活。

糖友自認血糖控制穩定一劑疫苗都沒打　確診後重症猝死

「病人本來穩定回診追蹤，但某天開始就一直都沒有出現…」最後才從家屬口中得知患者已因新冠肺炎併發重症離世，從確診到離世甚至短短不到兩週時間，中華民國糖尿病衛教學會王治元理事長補充，這位60歲男性糖友，連一劑新冠肺炎疫苗都沒有接種，即使血糖一直控制良好，定期回診追蹤，無其他嚴重併發症，但僅因一次染疫就撒手人寰，實在可惜。王治元理事長表示施打疫苗是科學與信仰的拔河，科學可以當信仰，但信仰不能當科學，鼓勵病友多了解施打疫苗的優缺點，再自行評估是否施打疫苗。

新冠肺炎病毒持續變異　疫苗也得持續更新才能維持保護力

中央流行疫情指揮中心公告，Omicron變異株BQ.1、XBB已成為本土新冠肺炎病毒主要流行病毒。世界衛生組織新冠病毒進化技術諮詢小組（TAG-VE）曾提醒，BQ.1、XBB具免疫逃脫特性，易反覆感染。台灣家庭醫學醫學會黃信彰理事長表示，病毒仍在持續變異中，所以疫苗也得定期更新，次世代疫苗對目前流行的XBB變異株仍具保護力。

四大醫學會聯手呼籲民眾若想養成防疫體質，除了定期接種疫苗，也要評估所處環境，適時配戴口罩，並維持均衡飲食及規律運動，自我健康管理（規律作息、慢性病控制）更不可少。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57454

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

自己救自己！「台灣愛迪生」北科大教授患巴金森　發明新療法擺脫輪椅

女童腹部、背部莫名瘀青　原來是缺少了「這個」

最新調查：95%學童靠3C上課　「多螢學習」視力堪憂

糖尿病中藥治療經得起考驗　將改寫人類歷史

我是廣告 請繼續往下閱讀