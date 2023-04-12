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遭嗆上任5年不敢提勞保改革　許銘春：凝聚共識通盤規劃

▲勞動部長許銘春今（12）日被指責，上任5年不敢提勞保改革。許銘春回應，需凝聚共識、通盤規劃。（圖／記者李琦瑋攝，2023.04.12）
▲勞動部長許銘春今（12）日被指責，上任5年不敢提勞保改革。許銘春回應，需凝聚共識、通盤規劃。（圖／記者李琦瑋攝，2023.04.12）

記者李琦瑋／台北報導

勞保財務困境備受關注，各界關注勞保年金改革何時啟動？立委林為洲今（12）日指責勞動部長許銘春上任5年，每年都在蒐集意見，卻遲遲不敢提出改革方案，致使潛藏負債不斷增加，並不斷逼問任期結束前，會不會提出？許銘春回應，必須凝聚共識以後通盤規劃，在適當期程推出。

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立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部長許銘春列席報告業務概況，並備質詢。

針對勞動部未來工作，許銘春指出，將賡續推動勞工保險年金改革，因應我國人口快速高齡化及少子女化趨勢所致勞保財務問題，勞動部秉持積極嚴謹之態度，持續蒐集各界意見，並參酌國外年金制度實施經驗，於兼顧保障目的、公平性及財務負擔之原則下，續研謀勞工保險財務改善因應對策，以確保制度之穩健運作。另為協助穩定基金流量，112年度已撥補勞工保險基金450億元；疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算亦額外编列300億元，以維持基金水位。

林為洲指責許銘春上任就一直說要面對、處理勞保年金改革，至今上任5年多，到底處理得如何？何時提出政策方案？

許銘春回應，勞保財務問題一定會重視、因應處理，但這牽涉到1000萬勞工、60幾萬投保事業單位，推動改革得經過大家溝通、凝聚共識，而改革有好幾個面向，大家都有不同意見，其中對於撥補最沒意見，因此政府會先透過撥補因應，2020起至今年，加上疫後特別預算編列的300億元，已撥補1470億元，明年會再編列1000億元預算，大概可撥補2470億元。

林為洲詢問，勞保每3年精算一次，目前勞保年金潛藏負債有多少？許銘春說，大概11兆左右，但潛藏不是馬上會發生。

林為洲說，勞保年金最重要就是讓勞工未來都能領到，「你每年都在蒐集意見，每搜集一年，潛藏負債就多了3563億元」，一直蒐集意見卻不敢提出方案，撥補金額與潛藏負債相比，簡直杯水車薪，並質疑11兆要如何處理？用公務預算、總預算撥補得了嗎？財源在哪？

許銘春表示，不會只有撥補，政府會針對財源想辦法。

林為洲詢問，「你曾經承諾要提出改革方案，是否再承諾一次，在明年5月20日卸任前提出改革方案，提得出來？提不出來？不一定？」並指責當年公教人員年金改革馬上就推出來，造成族群對立，面對廣大勞工就提不出來，現在要選舉也不敢做，「人數少就大刀一砍、人數多就不敢處理。」

許銘春回應，不是提不出來，而是牽涉人數太多，必須凝聚共識以後通盤規劃，在適當期程推出，且各界都有想法，所有改革要永續，照顧方方面面、各類型人。

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