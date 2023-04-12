遭嗆上任5年不敢提勞保改革　許銘春：凝聚共識通盤規劃

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針對勞動部未來工作，許銘春指出，將賡續推動勞工保險年金改革，因應我國人口快速高齡化及少子女化趨勢所致勞保財務問題，勞動部秉持積極嚴謹之態度，持續蒐集各界意見，並參酌國外年金制度實施經驗，於兼顧保障目的、公平性及財務負擔之原則下，續研謀勞工保險財務改善因應對策，以確保制度之穩健運作。另為協助穩定基金流量，112年度已撥補勞工保險基金450億元；疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算亦額外编列300億元，以維持基金水位。
林為洲指責許銘春上任就一直說要面對、處理勞保年金改革，至今上任5年多，到底處理得如何？何時提出政策方案？
許銘春回應，勞保財務問題一定會重視、因應處理，但這牽涉到1000萬勞工、60幾萬投保事業單位，推動改革得經過大家溝通、凝聚共識，而改革有好幾個面向，大家都有不同意見，其中對於撥補最沒意見，因此政府會先透過撥補因應，2020起至今年，加上疫後特別預算編列的300億元，已撥補1470億元，明年會再編列1000億元預算，大概可撥補2470億元。
林為洲詢問，勞保每3年精算一次，目前勞保年金潛藏負債有多少？許銘春說，大概11兆左右，但潛藏不是馬上會發生。
林為洲說，勞保年金最重要就是讓勞工未來都能領到，「你每年都在蒐集意見，每搜集一年，潛藏負債就多了3563億元」，一直蒐集意見卻不敢提出方案，撥補金額與潛藏負債相比，簡直杯水車薪，並質疑11兆要如何處理？用公務預算、總預算撥補得了嗎？財源在哪？
許銘春表示，不會只有撥補，政府會針對財源想辦法。
林為洲詢問，「你曾經承諾要提出改革方案，是否再承諾一次，在明年5月20日卸任前提出改革方案，提得出來？提不出來？不一定？」並指責當年公教人員年金改革馬上就推出來，造成族群對立，面對廣大勞工就提不出來，現在要選舉也不敢做，「人數少就大刀一砍、人數多就不敢處理。」
許銘春回應，不是提不出來，而是牽涉人數太多，必須凝聚共識以後通盤規劃，在適當期程推出，且各界都有想法，所有改革要永續，照顧方方面面、各類型人。