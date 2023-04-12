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MLB／大谷翔平7局6K無失分好投！牛棚守成奪下開季第二勝

▲天使隊二刀流球星大谷翔平繳7局無失分好投，奪本季第二勝（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊二刀流球星大谷翔平繳7局無失分好投，奪本季第二勝（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

洛杉磯天使隊今(12)天在主場迎戰來訪的華盛頓國民，同時本場比賽也是天使隊「二刀流」超級球星大谷翔平賽季第三度先發，前兩場先發出賽12局投球只失一分的他，此役仍展現十足宰制力，繳出7局無失分表現，成功壓制國民打線，後續上場的牛棚沒再放火成功守成，加上打線火力相挺，天使最終以2比0成功打敗國民，大谷翔平收下賽季第二勝。

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大谷翔平在首局投球就對國民首棒打者Alex Call投出四壞球保送，面對國民第四棒的Joey Meneses投出了單局第二次保送，不過他後續成功讓對手擊出滾地球出局化解危機。


度過首局危機後，大谷在第2局以及第4局都有四壞球保送出現，其中第4局一度有失分危機，兩人出局後對國民捕手Keibert Ruiz投出四壞球保送，被游擊手CJ Abrams接著敲出長打攻佔二、三壘，但大谷再次發揮危機處理能力，成功讓Michael Chavis擊出滾地球出局安全下莊。


力保沒有失分的投球表現，大谷自己在打擊上也有所發揮，4局下半天使前兩位打者Taylor Ward、Mike Trout連續遭到觸身球攻佔一、二壘，此時上場打擊的大谷翔平敲出本場比賽個人唯一一支安打，形成滿壘局面，Anthony Rendon補上高飛犧牲打終於幫天使破蛋，6局下半天使隊首名打者強打捕手Logan O’Hoppe再轟出一支陽春彈，將比分拉開到2分差，使得大谷在7局結束投球工作退場時，成功獲得勝投資格。


此役大谷翔平主投7局僅被國民打線敲出一支安打，雖然三振只有6次，還送出5次四壞球、一次觸身球保送，但仍力保不失分，開季前三場先發登板僅有一場比賽有失分紀錄，18.1局的投球只有一分自責分，防禦率低到0.49。


打擊表現上，同時擔任先發第三棒的大谷翔平，本場比賽四個打數敲出一支安打，吞下兩次三振，目前開季11場出賽，40個打數打出12支安打，打擊率維持在三成，但有.404的上壘率，長打率也有.575，加上三支全壘打以及8分打點。

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