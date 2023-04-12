MLB／馬林魚打擊王Arraez打不停！締造隊史首次完全打擊

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擔任馬林魚先發第三棒的Arraez，首局就敲出二壘安打，第3局迎來第二打席，敲出中外野飛球出局，6局上半第三打席扛出右外野方向的深遠飛球，一路狂奔上到三壘，形成一支三壘安打，Arraez在7局上半再獲得打擊機會，他轟出一支反方向陽春彈，距離完全打擊僅差一支一壘安打，而Arraez也在8局上半的第五次打擊機會成功擊出一支左外野平飛球，締造完全打擊。
本場比賽同時也是Arraez職業生涯首次完全打擊，上一次距離完全打擊最接近的是在2019賽季的8月15日，當時他還效力於明尼蘇達雙城，在那場比賽他五個打數敲出三支安打，僅差一支三壘安打就能完成完全打擊。
締造完全打擊的表現之後，Arraez加入Eduardo Escobar、Pablo Sandoval、Carlos González、Carlos Guillén以及César Tovar的行列，成為史上第六位有完全打擊紀錄的委內瑞拉球員。
馬林魚隊隊史30年來，出現過六場無安打比賽，卻沒有任何一位打者有完全打擊紀錄，本場比賽同時也是隊史的第4700場比賽，在今天Arraez締造首次隊史紀錄之前，曾效力於馬林魚隊的Christian Yelich、Mark Kotsay、Randy Winn、Greg Colbrunn都在轉隊之後才有完全打擊表現，沒能在隊史紀錄留名。