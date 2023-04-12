MLB／金鶯強打單場雙響砲狂轟9打點！追平隊史紀錄

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Mountcastle首打席就敲出高飛犧牲打，收下第一分打點，第二打席是在3局下半，一、三壘有人的情況下，敲出中外野的平飛安打，打回第二分打點，第5局的三分砲，讓Mountcastle打點來到5分，7局下半運動家竟然在二、三壘有人的情況下，選擇敬遠他前一棒的Adley Rutschman，跟Mountcastle在滿壘的時候對決，直接被他轟出滿貫砲，不只把單場打點數增加到9分，還幫助球隊把原本一分領先拉開到5分差，一棒擊沉運動家。
賽後得知單場打點數追平兩大隊史名人堂球星時，Mountcastle表示「他們是兩位偉人，能在任何紀錄上跟他們並列，都是非常特別、非常酷的一件事情」，他今天轟出的滿貫砲擊球初速達到111英哩(約178.6公里)，飛行距離更達到456英呎(約139公尺)，是Mountcastle生涯65支全壘打當中最遠的一支。
大聯盟歷史上僅有42位球員單場打點數在9分以上(包含)，最近一次是Adam Duvall，在2020年9月9日效力於亞特蘭大勇士時，面對邁阿密馬林魚隊的時候達成單場9分打點的壯舉，而大聯盟史上單場最多打點數是12分打點，分別是Jim Bottomley以及Mark Whiten所締造並且共同保持，碰巧的是，這兩位球員的紀錄都是效力於聖路易紅雀隊時所締造。