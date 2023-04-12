鼻塞、頭痛、黃綠濃鼻涕？急性鼻竇炎該怎麼辦？

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什麼是鼻竇炎？急性鼻竇炎？醫：鼻腔、鼻竇的發炎、感染。
鼻竇炎＆急性鼻竇炎鼻竇炎是同時影響鼻腔及鼻竇的感染，常見有上頷竇(87%)、篩竇(65%)、蝶竇(39%)、額竇(32%)。一般來說，每7-8人就有1個人一年會發生一次急性鼻竇炎，通常女性是男性兩倍，最常發作的年齡是45-65歲左右，而就算在年輕人身上也很常見。急性鼻竇炎定義上是持續時間不超過四週。
最常見原因：病毒感染最常見原因是因為病毒感染造成的，約佔九成以上，如鼻病毒、流感與副流感病毒，通常會隨著一般感冒出現，在初期症狀很容易跟感冒混淆。細菌感染就較少見，約占0.5-2%，最常見的是肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌、卡他莫拉菌，前兩個就佔了75%，初期容易跟類流感症狀很難區分，後期則容易產生嚴重的併發症。
是感冒？過敏？急性鼻竇炎？醫指３症狀早檢查別混淆！
只要有鼻症狀都是急性鼻竇炎？很多醫師會將所有的鼻部症狀直接歸類於急性鼻竇炎，但其實急性鼻竇炎的鼻部症狀最主要是鼻塞腫脹、濃稠鼻涕、臉頰與上牙齦悶脹；另外也有可能有發燒、無力、頭痛、聞味困難、咳嗽與耳悶、咳嗽等症狀。
容易和感冒、過敏混淆：急性鼻竇炎有時候跟一般感冒有點像，但感冒多半是打噴嚏、流鼻水、咳嗽與喉嚨痛。另外也有可能跟過敏性鼻炎或非過敏性鼻炎混淆，但過敏性鼻炎對於鼻子搔癢感、眼睛癢、鼻塞流鼻水會比較嚴重。
專業檢查了解病況：經過專業的耳鼻喉科醫師檢查，如問診、內視鏡檢查、X光的影像檢查，可幫助耳鼻喉科醫師更精準的了解病況與目前的嚴重程度，對於治療的掌握度也會有幫助。
改善、治療急性鼻竇炎，生活調整、藥物治療不可少！
生活調整：急性鼻竇炎的治療方法主要包括生活調整及藥物治療，生活調整建議適度補充水分、增加空氣濕度、遠離過敏原、避免吸菸與二手菸，都是最基本的防禦原則。
藥物治療：藥物治療則如生理食鹽水沖洗鼻腔可以有效改善症狀，合併類固醇鼻噴劑、解熱鎮痛消炎的藥物，可以有良好的控制。有鼻塞與分泌物較多的病人也可以使用抗膽鹼藥物噴劑、3-5天的去充血劑。抗組織胺與化痰藥的使用對病情沒有明顯效益，不一定需要使用。細菌性鼻竇炎可以考慮使用抗生素治療，一般而言建議使用5-7天或10天。
手術治療：手術介入對於超過四周或是合併有嚴重併發症如眼窩感染、腦部感染如腦膜炎、顱內膿瘍，除了抗生素的使用可能也要合併手術導流、沖洗移除感染膿瘍與減壓等處理，通常會需要住院治療。
急性鼻竇炎好不舒服？通常多久病情才會好？
病毒性鼻竇炎與細菌性鼻竇炎病程不太一樣，前者兩天可能發燒，症狀最嚴重在3-6天，約7-10天緩解。後者會有3-4天的嚴重鼻竇炎症狀，病程通常大於10天，可能在症狀好轉5-6天後又再次惡化。
對於許多病毒感染，目前沒有辦法縮短疾病的時間，但可以降低在當中的不舒服感覺。只要自己生活調整，多喝水多休息補充營養，再加上專業醫師的細心診治，相信可以病程中的不舒服減到最低。
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