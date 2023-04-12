新款瞬熱飲水機煮泡麵不用等水開！ 「醬油色水」秒濾成RO水
OVO旗下子品牌幫康（Bongcom）今(12)日公布兩款新品，包含品RO瞬熱飲水機 SR5，以及從殼料到包材都可再生的永續設計投影機 The Book。此外，OVO旗下的話題投影機「小蘋果」，繼白色款、萬歲洋紅款後，針對新色機型舉辦U1 NEXT票選，由網友決定哪個顏色將量產，三款新品即日起於Hihibox.com舉辦新品預購與新色票選。
記者周淑萍/綜合報導
OVO旗下幫康原定位為小家電品牌，去年推出全球第一台HEPA13密閉循環清淨機、專利快暖智慧控溫冷暖循環扇與純銅機芯肩頸按摩器等多款產品。近日宣布品牌定位升級為「健康永續」品牌，除了繼續發展「健康家電」外，也將佈局永續概念科技產品。
幫康RO加礦冰溫瞬熱飲水機 SR5，採用航太級RO逆滲透技術，自來水、地下水、水管鏽蝕都不怕，瞬間變成純淨飲用水；極速製水、瞬熱技術也讓，喝水、裝水再也不用等，沖咖啡、泡茶、烹飪都可用，另有添加礦物質、冰溫熱6段溫控、自訂加減5°C調溫、3級定量出水、UVC殺菌等多項功能，還有智慧WiFi APP與頂級外觀工藝，並已通過SGS飲用水67項與濾淨效能雙重檢驗，符合國家生飲標準，解決喝水的各種麻煩。 售價 18,980 元，預購特價 11,980 元，暫定5月出貨。
同時還推出號稱首款從包裝材料到殼料都100%可再生的永續設計投影機The Book，內建電視盒、投影機、喇叭與豐富的影音內容，不只產品和包材永續再生，還導入智慧節能軟體，包括關螢幕播放音樂、長時間未操作自動關機等功能，永續設計投影機The Book 上市售價 5,280 元，預購 3,699 元，價格算是相當親民，預計會在6月時出貨。