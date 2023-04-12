就安基金補助6縣市7案　勞動部：無獨厚高雄、「誰拍誰馬屁」

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動部指出，相關補助緣起於111年11月23日就業安定基金管理會議，有委員提出臨時動議討論並經會議決議，為讓社會大眾瞭解性別工作平等法通過至今的意義並彰顯女性勞動價值，同意112年由勞動部與高雄市政府合辦彰顯女性勞動價值等推廣活動。
有鑒於此一議題值得讓更多的國人來關注，勞動部於111年12月26日訂定「就業安定基金補助直轄市及縣市政府辦理推展女性勞動計畫補助作業要點」，並通函各地方政府都可以依限提出補助申請案。至截止日，計有高雄市、新竹縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等6個地方政府，共提出7支計畫，而所有的計畫，也提報112年3月1日就業安定基金管理會第105次會議通過，同意辦理。
勞動部指出，有關高雄市所提報的計畫，其內容有關25位女性勞動者於通勤時，造成罹難的悲劇；通勤災害，本來就屬於是職業災害。50年前，一群住在旗津的女性勞工，為了趕著去「高雄經加區」上班，在通勤的途中，勉強搭上了那班發生不幸的船，更凸顯了那個年代，為了家庭辛勤工作的女性勞工的辛苦，令人不捨。
勞動部說，本次高雄市提出的申請案，以上述事件為出發，規劃一系列彰顯女性勞動價值的活動，符合勞動部就安基金及相關補助辦法的規定，連同其他5個縣市的6個提案，也都通過就安基金委員會的同意，絕對不是「誰拍誰的馬屁」，為避免外界誤解，勞動部特別鄭重澄清。