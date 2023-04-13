第一例試管嬰兒迄今38年　試管嬰兒之父：不孕症已非絕症

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癌症與罕病非不孕 醫籲：只要想孕就別放棄！曾醫師透露許多求子心切的夫妻都是求助無門才會找上他，在診所有29%是卵巢功能低下、13%是子宮內膜異位症、12%是輸卵管因素，12%是男性因素，但仍有19%是因為其他女性因素導致。
而讓他印象最深刻的案例是患有罕見疾病「卡門氏症候群」的病友，無正常月經週期的她就像是提早進入更年期，在33歲時決定進行試管嬰兒療程，透過曾醫師的精準用藥，取出8顆卵，獲得4顆胚胎，於第一次植入1顆胚胎就成功懷孕並生下健康寶寶；還有罹患卵巢癌結婚10年的39歲病友，過去在外院經歷3次人工受孕、5次試管嬰兒皆失敗，過程中甚至發現罹患卵巢癌而切除左側卵巢，在找上曾醫師時生育指標AMH僅0.9，經過評估四次蒐集胚胎，植入第二次就成功求子，讓病友一圓當媽的願望。
同樣是不孕症權威的胡玉銘醫師，協助患有罕見疾病也能誕下健康寶寶的諸多夫妻。胡院長分享，一位罹患色素失調症的太太前來求診，過去她自然懷孕2次，但都在進行絨毛膜檢測時發現胎兒帶有色素失調症，在人工引產後，萬念俱灰下找上胡院長做試管嬰兒，透過胚胎著床前基因診斷(PGD)，找出基因正常的胚胎，第一次植入子宮就順利懷孕產下健康寶寶，成功斬斷家族罕病基因，讓下一代能健康長大。
▲TFC臺北婦產科生殖中心院長胡玉銘醫師
打破生育年齡門檻！ 38歲以上懷孕成功率近5成據國健署2022年報告顯示，小於35歲植入胚胎的懷孕率有5-6成，而胡院長個人門診求診婦女平均年齡42歲，小於35歲者植入胚胎的懷孕率超過6成，其中38-43歲者植入胚胎的懷孕成功率也有近5成。胡玉銘院長強調，其實38歲不算高齡，只要願意嘗試都有機會懷孕。
曾啟瑞醫師表示：「現代試管嬰兒技術堪稱高科技，每一個胚胎都是經過頂級實驗室孕育及監測，確保植入到每一位母親子宮的胚胎都是最好的選擇。」準確的診療並搭配先進的設備，讓每位女性有機會孕育健康的下一代，對他來說，這不是工作而是他的使命。
綜觀38年來試管嬰兒技術大躍進，現今打造高規格胚胎實驗室，每一個小細節都更適合胚胎生長，從胚胎培養劑與冷凍技術的改良、新的誘導排卵藥物的發明、優於過去傳統培養箱的胚胎縮時攝影培養箱、高科技AI控制溫度、濕度及監測保存，就為了將極為敏感的胚胎能順利茁壯，與胚胎著床前染色體篩檢、子宮內膜容受性檢測的發明，搭配完整的醫護團隊時時管控，即使晚婚晚育已成趨勢，也能為更多不孕夫妻贏來「求子」生機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57459
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