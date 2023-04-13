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MiLB／三台將高階1A同場出賽　鄭宗哲連兩天開轟陳柏毓吞敗

▲台灣旅美好手鄭宗哲連兩天開轟。（圖／記者葉政勳攝）
▲台灣旅美好手鄭宗哲連兩天開轟。（圖／記者葉政勳攝）

記者簡名杉/綜合報導

效力於匹茲堡海盜隊高階1A格林斯波羅蚱蜢的台灣旅美好手鄭宗哲、陳柏毓，與效力於費城費城人隊高階1A澤西灣藍螯蝦隊的李灝宇，三位台將在今(13)天客場比賽同場出賽，擔任蚱蜢隊先發游擊手、開路先鋒的鄭宗哲手感火燙，連兩天擊出全壘打，但先發主投的陳柏毓遭痛擊，4局沒投滿就痛失6分，終場海盜高階1A蚱蜢隊以2比6不敵費城人高階1A的藍螯蝦隊，陳柏毓吞下賽季首場敗投。

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前一場出戰藍螯蝦隊，鄭宗哲同樣是球隊開路先鋒，他單場6打數擊出3支安打，包含一支三壘安打以及一支全壘打，打下2分打點，幫助球隊以13比9大勝，但有發生一次傳球失誤。


今天的比賽鄭宗哲在第4局第二打席時選到四壞球保送上壘，並一度靠著隊友安打推進上到三壘，但後續隊友盜壘失敗，錯失得分良機，第6局第三次站上打擊區，打出右外野方向的陽春彈，幫助落後5分的球隊追回一分，不過第四個打席遭到三振，蚱蜢隊也沒能發動有效攻勢追分，最終輸球。


迎來本季首場先發出賽的陳柏毓，第2局就遇到大危機，被藍螯蝦隊打了一輪，先在滿壘時投出觸身球失掉第一分，接著被敲出接續安打，連失2分，再被李灝宇打出高飛犧牲打，單局狂失4分，4局下半再被藍螯蝦隊第一棒Nick Ward敲出兩分砲，僅投3.2局就被換下場，被打出7支安打，包含一支全壘打，失掉6分承擔本場比賽敗投。


名列費城人農場第5號新秀的李灝宇，今天擔任先發二棒、游擊手，兩打數沒有安打，靠著一支高飛犧牲打打回一分打點，以及一次四壞球保送，5場比賽累積打擊三圍是.278/.440/.333。


經過經典賽洗禮，排名海盜農場第30名的鄭宗哲，本季到目前為止打擊表現十分出色，5場比賽就打出兩支三壘安打以及兩支全壘打，打擊三圍累積.294/.368/.882，進攻指數高達1.250。

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