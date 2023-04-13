謝欣穎懶得擦防曬，露營、遊墾丁保養全靠飲品　營養師分析常見三成份

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美顏市場需求年年攀升 美顏飲也成保養新寵兒現代人的生活節奏快，常常忙碌於工作和生活之間，沒有時間進行繁複的美容保養。根據經濟部統計處資料顯示，台灣保健食品產值年年增長，已連續四年創下新高，每年至少成長一成以上。其中美顏飲品一直以來都是女性為主要消費群體，但時代轉換男性也逐漸成為美顏飲品的消費族群之一。
隨著口罩禁令放寬，美容保養的討論度升高，台灣美顏飲市場呈現高度成長的趨勢，越來越多的消費者開始傾向選擇美顏飲作為保養品之一，除了追求美顏效果外，多數消費者對於品質要求也越來越高，更注重產品的成分品質、安全性、口感等。
保養由內而外更有效 營養師分析常見三成分營養師李立慈Liz表示，女生保養最常聽到的重點就是要保濕！保濕不分年紀與季節，時時都要注意。除了花時間塗塗抹抹保養品，勤勞敷臉以外，搭配美顏飲產品，才能真正從內到外的照顧！而現代人生活忙碌，在營養品的補充上更講求有效率，除了市售最常見的品項為膠原蛋白外，近年來有更多口服保養成份也被熱烈討論，像是口服玻尿酸、穀胱甘肽、神經醯胺等，也逐漸受到消費者青睞。
要選擇美顏飲產品要注重什麼？營養師李立慈提醒，肌膚內原本就含有玻尿酸、膠原蛋白，但會隨著年紀增長而流失，因此口服補充也可以是一種來源。例如冰晶番茄，是一種無色類胡蘿蔔素，富含超高濃度八氫番茄紅素及六氫番茄紅素，具有吸收紫外線A（UVA）和紫外線B（UVB）的能力，可隔絕紫外線的傷害，還可以保護膠原蛋白，就像肌膚的防護罩。
而常見的玻尿酸成份，可提高肌膚水分含量，來源分為雞冠萃取和流行鏈球發酵物，李立慈提醒素食者選用產品應留意來源。有研究顯示，受試者連續28天吃了120毫克口服玻尿酸，經過含水偵測儀發現含水度有明顯提升。不過衛福部訂定之標準，產品標示每日不得超過80毫克，民眾也應留意。
穀胱甘肽由三種胺基酸胜肽所組成，人體本來就有，主要工作是參與氧化還原反應、消除體內的自由基，是一種知名的抗氧化物質。但會隨著年紀越大漸漸流失，並且當我們的壓力大、劇烈運動、飲酒和抽菸時也會大量消耗，導致活性氧自由基增加，所以建議可以適時補充食用穀胱甘肽。
以上這些成份，都是透過特殊營養成分來加強內在保養，進階延伸到外表清透。除了這些方法之外，李立慈強調，日常中喝水足夠、適當休息、減少讓3C產品燈光照射皮膚、養成運動習慣、均衡飲食，讓自己什麼營養素都有吃到，更是皮膚保養的最佳基本功養成，也才能真正達到提高肌膚水潤度、彈性、光澤等效果的目的。
▲營養師李立慈Liz
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57461
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