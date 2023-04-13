蔬菜之皇「朝鮮薊」可以顧肝？營養師解析護肝功效及禁忌！

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內容導覽蔬菜之皇朝鮮薊小檔案
- 蔬菜之皇朝鮮薊小檔案
- 朝鮮薊的 3 大功效
- 朝鮮薊有助於改善非酒精性脂肪肝
- 朝鮮薊有助於調節血脂
- 朝鮮薊改善功能性消化不良
- 朝鮮薊其他保健功效
- 誰不適合補充朝鮮薊萃取物？
- 營養師小叮嚀
朝鮮薊（學名：Cynara scolymus，英語：artichoke）是菊科植物，又稱為洋薊、菜薊、菊薊，原生於地中海地區，營養價值高，含維生素 C、葉酸、菸鹼酸、鎂和鉀等，不過整株植物中可食部位少，因此在歐洲有「蔬菜中的貴族」之稱。
朝鮮薊的保健功效主要來自於其中的綠原酸（chlorogenic acid, CA）和洋薊酸（Cynarin），有抗氧化及保肝的作用，因此朝鮮薊的萃取物被廣泛運用在許多保健食品當中。
朝鮮薊的 3 大功效
朝鮮薊有助於改善非酒精性脂肪肝
非酒精性脂肪肝(nonalcoholic fatty liver disease,. NAFLD) 是全球最常見的慢性肝病，在 2022 年一篇整合性回顧文獻，研究朝鮮薊萃取物對脂肪肝患者肝臟代謝酵素的影響，指出補充朝鮮薊萃取物，可以降低肝功能指數 AST 及 ALT，尤其在實驗期間約 8 週（主要針對 ALT），及劑量大於 500 毫克（主要針對 AST）的實驗中。
朝鮮薊有助於調節血脂
2017 年一份系統性回顧的文獻中，統整 9 個隨機對照試驗，包含 702 位參與者，發現補充朝鮮薊萃取物和降低「總膽固醇 (TC)」及「壞的膽固醇 (LDL-C)」，但對於三酸甘油酯及高密度脂蛋白膽固醇 (HDL-C) 沒有影響。
這些實驗介入的的長度從 5-12 週不等，劑量範圍從 500-1280 mg，不過最終發現降低膽固醇的效果與劑量和時間沒有直接相關，而是與受試者原本 LDL-C 的數值相關。也就是說，針對高膽固醇血症的患者，補充朝鮮薊或許有改善的效果，但劑量及治療時間仍需更多實驗證實。
朝鮮薊改善功能性消化不良
功能性消化不良包含腹脹、腹痛、噁心、嘔吐或食慾不振等，在一項以 247 位功能性消化不良患者介入朝鮮薊的實驗中，發現連續給予每天三次 640 mg 朝鮮薊萃取物 6 週後，可以明顯改善功能性消化不良症狀，相對於給予安慰劑的組別，實驗組的生活品質滿意度也較高。
朝鮮薊其他保健功效
朝鮮薊對於血壓及血糖調節的功能也受到關注，不過受限於實驗規模，補充是否能有助於血壓或血糖控制，都還需要更多研究證實。
誰不適合補充朝鮮薊萃取物？
朝鮮薊可能會促進膽汁分泌，對於患有膽結石或膽管阻塞的人，建議避免食用。另外，對於敏感族群，如孕婦及小孩，在有更完整的實驗證實安全性之前，也避免長期食用。
營養師小叮嚀
Heho 營養師提醒，民眾在透過補充保健食品來「保肝」功效時，可以先看清楚該成分的功效訴求是否符合自己的需求，因為市面上相關保健食品，有的可能是對於肝損傷的修復，有的是對於脂肪肝或膽固醇的預防，或是單純提供抗氧化的功能，若能依照自身健康狀況，諮詢醫療專業人員，配合適當的飲食和生活模式調整，才是最好的保肝之道！
文／吳宜庭、圖／雷思瑜
1. Lipid-lowering activity of artichoke extracts: A
systematic review and meta-analysis
2. Effects of Artichoke Supplementation on Liver Enzymes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
3. Efficacy of artichoke leaf extract in the treatment of patients with functional dyspepsia: a six-week placebo-controlled, double-blind, multicentre trial
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