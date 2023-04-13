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MLB／紅雀20歲菜鳥Walker開季連12場敲安　追平百年歷史紀錄

▲紅雀20歲新秀Jordan Walker開季連12場敲安，追平百年紀錄（圖／美聯社／達志影像）
▲紅雀20歲新秀Jordan Walker開季連12場敲安，追平百年紀錄（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

聖路易紅雀隊今年開季戰績不盡理想，目前僅以5勝7敗排名國聯中區倒數第二名，但球隊中仍有少數亮點，還沒滿21歲的菜鳥外野手Jordan Walker本季從大聯盟開季，在今(13)天出戰科羅拉多落磯隊的比賽中開季連12場敲出安打，追平大聯盟百年來的歷史紀錄。

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今天比賽擔任先發第八棒、右外野手的Walker，前三打席都落空，直到9局上半的第四打席，才敲出穿越二、游的滾地球，延續連續安打紀錄，他在大聯盟生涯前12場出賽共有47個打數，敲出15支安打，包含兩支全壘打，打擊三圍達到.319/.360/.489。


Walker在生涯前12場比賽都敲安之後，使他追平Eddie Murphy在1912年效力於當時的費城運動家隊創下的紀錄，成為自1900年以來，第二位不到21歲達成此創舉的球員，有機會在下一場紅雀主場迎戰匹茲堡海盜的比賽締造屬於自己的紀錄。


在此之前Walker已經打破由Magneuris Sierra所保持的紅雀隊史新秀連續安打紀錄，距離Joe McEwing在1999年所保持的紅雀隊史25場連續安打紀錄，也達成了接近一半，同時他也與費城費城人隊的Bryson Stott共同保持本季最長連續安打的紀錄。


大聯盟開季連續安打紀錄則是由2016賽季效力於科羅拉多落磯隊的David Dahl以及1941年效力於辛辛那提紅人隊的Chuck Aleno共同保持的17場。

「如果說這不酷，那一定是在騙人的」Walker說，「即使這不是我現在最關注的事情，但知道我有這樣的成就還是很酷」，而Walker也表示「老實說，我只是在做好我的工作，尤其當我是當局首棒打者時，我無論如何都必須打出安打」

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