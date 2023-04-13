遭傳哏圖抹黑！王世堅赴刑大報案痛罵半小時：跟魔鬼奮戰到底

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王世堅說，這幾天他託小孩幫忙漏夜調查，發現就有高達40個群組在轉傳訊息，且是假帳號，影射內容已經到荒唐的地步。
他強調，自己參選是想為國家社會做更多事，並非針對誰，並直言對方已經有這麼龐大的優勢，並暗指某些人配合他們立新條款、保障現任優先，但他還是出來挑戰，因為他認為應鼓勵人才流通，否則國會永遠都是死水。
王世堅直言，不要製造莫須有罪名，他絕對不收受任何一毛骯髒錢，像是中泰花園案，他與其他議員都認為支持里長看法，會造成公安、治安問題，所以支持拆除，這些謠言製造者應秉持良心。
王世堅反問，難道只因為他挑戰了該家族的少東、小王子，就要這樣對他？甚至把賴清德扯進來，他從頭到尾都主張賴不會也不要介入選區協調，難道就因此惹怒他們了嗎？稱他污辱了賴清德？他也說，有人莫名其妙一直把賴主席往身上拉，社會上選舉的是這個人，不是選背後的主席欸！更何況這主席是否肯為這個人背書？完全贊成這個人主張作為？這都尚待研究。
王世堅指出，自己會堅決提告，對於這些毀滅式汙衊一定提告到底，且要求加重賠償，賠償金額全數捐給公益團體，現在通訊警察及司法檢調單位都很積極迅速，相信短期內會有結論，還他一個公道，以正視聽。他也認為，這些假訊息、假新聞子虛烏有、胡說八道，黨中央應出面制止這樣的行為，這些傢伙躲在鍵盤背後胡說八道一篇，汙衊人家半生的政治作為、名譽就這樣被毀了，「我可以不選，但不可以被毀滅！」
王世堅表示，如果看這些內容，都跟對方陣營講的內容很相近，像是他上週日首度掃街，議員陳怡君、林世宗陪同，結果從頭到尾都有人來跟蹤，對手也知道他是誰，這個人的女朋友是新北市的某位議員，還公開在節目上與對手一搭一唱「羞辱我」，已經到荒唐地步。我們台灣是全民的天下，不是家天下，我們是民主制度、不是世襲！
王世堅呼籲，社會大眾請多看他過去在政治上的作為，理解王世堅的作為，他這次挑戰大概剩這個機會了，「如果連我稍有知名度，我這麼正直來挑戰，都會被毀滅的話，那以後沒有人挑戰了啦！」這也是為什麼他到現在仍不退選的原因，他首天登記就說過「我信賴，但不信邪！」本來他很灰心，原本想說選完這個就最後一次，再來不選，但抱歉，他收回講過的這句話，「我要和這些魔鬼奮戰到底」「怎麼樣？你家族在，我就和你纏鬥到底！就這麼簡單」。
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