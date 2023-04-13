腹肌太難練！夏日來臨我適合進行體雕嗎？與減重門診差在哪？

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減重門診VS體雕門診差異一次看懂
愛美是天性，尤其台灣又是以偏瘦為主要的審美觀，但時有耳聞民眾減重減到身體出狀況，越來越多診所、醫院設有相關門診，但我到底該選擇「減重門診」還是「體雕門診」呢？其實兩者功能目的大不相同。
亞東紀念醫院整形外科專任主治醫師阮廷倫解釋：「減重門診主要是減掉身體全身性的脂肪，包括最難解的內臟脂肪；體雕門診則是針對一個比較局部性的部位及問題來進行處理。」
- 減重門診：專門為想要降低體重、體脂民眾所設計，民眾雖知道少吃多動就能瘦，卻不知道如何著手進行，可由專業醫師提供協助外，有些肥胖的主因其實是疾病造成，例如多囊性卵巢症等，藉由醫師找到關鍵問題對症下藥。
- 體雕門診：利用各式各樣侵入性與非侵入性的方式，進行單一部位人體身形的改造，像是許多孕婦生產完後腹部鬆弛，藉由儀器來改善腹直肌分離的問題。
不能仰賴「體雕」達到瘦身的效果
阮廷倫分享在臨床上遇過的個案，一名年輕男性來就做體雕，主要是靠自己就成功瘦了 30-40 公斤，肚子、背部皮膚都變鬆，只是他是採取不正確的減重方式，像是在大熱天穿著雨衣在操場跑步，導致他出現橫紋肌溶解症被緊急送醫，後來才發現如果及早先到減重門診，或許能用沒有負擔且危險的減重方式來達成。
雖然時序上常常都是先到了減重門診得到很好的效果後，才會接著到體雕門診，但兩者也是可以一併探討，是也有可能有些民眾單純想進行某些部位的雕塑，但不論選擇哪一種目的都是為了讓自己變得更美，藉由變美砥礪民眾能持之以恆用正確方式維持住身材。
尤其疫情期間大家都習慣戴著口罩，反而臉部美容需求明顯減少，阮廷倫觀察到：「民眾反而轉戰更注意身體的體態，現在做腹部體雕的人也越來越多，但強調『不能仰賴體雕達到瘦身的效果』」。
意思是若大腹便便也不能單靠體雕，瞬間就可以變成有馬甲線，阮廷倫表示：「沒有辦法把抽脂當作一種減肥的過程，體雕是根據本身身體的線條進行改善，並非原本很肥胖的人就可以變得很纖細。」
疫情下體雕越來越夯！腹部為年輕人首選
現今體雕趨勢也越來越夯，亞東醫院進行體雕的男女患者比約為 3:7 ，現在越來越多男生也越來越重視自己的腹部曲線，藉由抽脂、電流磁效應的儀器等方式展現出男性腹肌。此外，女性若有輕微漏尿的問題，同樣有機會藉由儀器訓練骨盆底肌群來獲得改善。
體雕運用層面極為廣泛，有侵入式或是非侵入式的方式，且不單只能在腹部上，若想要強壯的二頭肌、結實的翹屁股、六塊腹肌等，在醫師評估正確的方式下幫助民眾得到最理想中「美」的模樣。
其實不論是想要減重、體雕都得找到合適且健康的方式，且體雕是一個審美的過程，醫師呼籲體雕並非一味追求纖細就好，而是要穠纖合度，該胖的地方胖、該瘦的地方瘦。
文、王芊淩／圖、巫俊郡／影音：賴欣平
諮詢專家：亞東紀念醫院整形外科專任主治醫師阮廷倫
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