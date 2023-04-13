不讓賴品妤孤單　雞排妹與太陽花世代議員台中挺黃守達

我是廣告 請繼續往下閱讀
林亮君提及，野草莓與太陽花學運都有黃守達的身影；新北市議員戴瑋姍表示，她和黃守達從學生時代就並肩作戰，不管社運或爭取學生權益皆全力付出，就是希望社會變得更好；曾玟學也說，太陽花運動近10年後，318世代目前僅賴品妤一人當選立委，希望下屆能有更多夥伴帶著理想與堅持前進國會。
黃捷自稱是「黃氏兄妹」成員，呼籲黃氏宗親一起站出來，讓黃守達進入國會，成為全台中最年輕的立法委員；吳崢說他在台大時期認識黃守達，初識就分享台灣應該落實公平正義的理念，至今印象深刻；鄭家純說，之前曾有事情請教黃守達，他非常仔細回覆，她相信這樣的人對民眾一定最用心、能在國會堅定守護台灣。
34歲的黃守達表示，串聯他們在一起的不僅是交情，更是對台灣社會無比的熱情與信心。他想要告訴社會大眾，太陽花世代有經驗、有專業、有信仰、有價值，願意為台灣挺身而出。
另一參選人江肇國走訪多個關懷據點，陪長者唱歌、手作、共餐煮食切菜，也發送康乃馨給長者祝福。他指出中西東南區銀髮族比例相對高，台中市老年人口佔比13.6%，超過43萬人，已逼近高齡社會，但全市社區關懷據點僅460多個，平均一個關懷據點負擔934位長者。他盼中央投注資源，讓據點功能多元化，例如發展體適能、失智預防、醫療講座等，讓銀髮族晚年生活更完善。