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不讓賴品妤孤單　雞排妹與太陽花世代議員台中挺黃守達

▲黃守達參加民進黨立委初選，雞排妹與太陽花世代成員到台中相挺。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.13）
▲黃守達參加民進黨立委初選，雞排妹與太陽花世代成員到台中相挺。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.13）

記者顏幸如／台中報導

台中市立委第6選區民進黨黨內初選電話民調，將於下周一開跑，3名擬參選人在封關前努力衝刺。太陽花世代的林亮君、戴瑋姍、曾玟學、黃捷、吳崢、鄭家純等人到建國市場相挺黃守達，呼籲除了現任的賴品妤之外，支持更多太陽花成員前進國會；江肇國則到銀髮族關懷據點送康乃馨給老人家，提前祝他們母親節快樂。

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▲雞排妹與太陽花世代成員陪黃守達在台中市建國市場掃街。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.13）
▲雞排妹與太陽花世代成員陪黃守達在台中市建國市場掃街。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.13）
包括台北市議員林亮君、新北市議員戴瑋姍、苗栗縣議員曾玟學、高雄市議員黃捷、政治工作者吳崢、藝人鄭家純（雞排妹）等人，今（13）日同聚力挺爭取立委提名的黃守達、陪他到台中市建國市場拜票。

林亮君提及，野草莓與太陽花學運都有黃守達的身影；新北市議員戴瑋姍表示，她和黃守達從學生時代就並肩作戰，不管社運或爭取學生權益皆全力付出，就是希望社會變得更好；曾玟學也說，太陽花運動近10年後，318世代目前僅賴品妤一人當選立委，希望下屆能有更多夥伴帶著理想與堅持前進國會。

▲民進黨立委中6選區初選競爭激烈，街頭到處可見大型競選看板。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.13）
▲民進黨立委中6選區初選競爭激烈，街頭到處可見大型競選看板。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.13）
黃捷自稱是「黃氏兄妹」成員，呼籲黃氏宗親一起站出來，讓黃守達進入國會，成為全台中最年輕的立法委員；吳崢說他在台大時期認識黃守達，初識就分享台灣應該落實公平正義的理念，至今印象深刻；鄭家純說，之前曾有事情請教黃守達，他非常仔細回覆，她相信這樣的人對民眾一定最用心、能在國會堅定守護台灣。

34歲的黃守達表示，串聯他們在一起的不僅是交情，更是對台灣社會無比的熱情與信心。他想要告訴社會大眾，太陽花世代有經驗、有專業、有信仰、有價值，願意為台灣挺身而出。

▲江肇國走訪多個關懷據點，陪伴長者了解需求。（圖／江肇國提供，2023.04.13）
▲江肇國走訪多個關懷據點，陪伴長者了解需求。（圖／江肇國提供，2023.04.13）
另一參選人江肇國走訪多個關懷據點，陪長者唱歌、手作、共餐煮食切菜，也發送康乃馨給長者祝福。他指出中西東南區銀髮族比例相對高，台中市老年人口佔比13.6%，超過43萬人，已逼近高齡社會，但全市社區關懷據點僅460多個，平均一個關懷據點負擔934位長者。他盼中央投注資源，讓據點功能多元化，例如發展體適能、失智預防、醫療講座等，讓銀髮族晚年生活更完善。

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