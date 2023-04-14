名家論壇》黃創夏／誰是習近平的下一匹「愛馬」？

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第一匹『馬』當然是馬英九，讓馬英九到中國去當「促統」樣板，然後立即進行環台軍演、啟動貿易壟斷調查、發布空中禁航區‧‧‧用威脅手段進行「反獨」，「反獨促統」連環棋用心險惡。
然後，拉攏正受制於法國內部反年改困局的馬克宏，用馬克宏當成突破歐美日本經濟和科技「卡脖子」的反制，習近平也展現要歐美槓到底的意志。
當然還要瓦解經濟上的孤立，所以還有一匹馬叫做馬斯克，以及策動馬雲回到中國當樣板（雖然阿里巴巴已經被分成六大塊‧‧‧），所有的操作都是想要展現習近平推動「百年變局」的意志「駟馬難追」！
接下來，大家都應該關注：誰會是下一批習近平看上眼的「馬」？會不會是「馬化騰」還是重新大搞「馬克思」，都將是影響世界的重要變數。
不過也不要太過操心，違背世界主流價值和人類文明的基本原則，再多的『馬』也只是徒然無功，引起世界更多的警惕和團結，別忘了：古有明訓「五馬分屍」！
並非危言聳聽，且看看馬英九和馬克宏引起的反感，就知道習近平的圖謀終究只是「走馬燈」，跑跑龍套罷了‧‧‧
是天真還是愚蠢？一個超級自我感覺良好的自戀者馬英九，喜孜孜地宣稱「92共識復活了」、另外是一個超級自私，誤以為叫做「戰略自主」的馬克宏，自己出發前已經被內部情勢弄到焦頭爛額，到了中國被灌一點迷湯就大放厥詞，正受到歐美主流國家以及法國內部更大的抨擊。
這樣的發展，看似符合習近平目前設想的中南海政治利益，一個馬英九可以當成是「反獨促統」的看板、一個馬克宏可以當成是「緩和國際反中」的誘餌，有這兩批胭脂馬幫忙跑龍套，似乎習近平的處境已經有了更好的發展！
真的會是這樣嗎？套用習近平最近的用語，癡心妄想！
這是習近平和歐盟執委會主席馮德萊恩會面時，馮德萊恩主動提到「台灣海峽的穩定至關重要，（任何人）都不應該通過武力威脅單方面改變該地區的現狀，而是透過對話解決台灣情勢‧‧‧」想都沒想到習近平惡霸式的直接回嗆「癡心妄想」！
合理的判斷，習近平的如此粗暴是故意要威懾馬克宏，果然馬克宏和馬英九一樣，被嚇一嚇就方寸大亂，胡言亂語而被中國予取予求了！
事實上，習近平利用經貿利益向法國下手，美國和歐盟當然事先知情，事實上，在馬克宏出發赴中之前，法國也正式公布說馬克宏有事先和美國拜登總統通過電話，而法國跨黨派國會議員也發表連署公開信要求馬克宏必須當面向習近平表達對台海局勢穩定的堅定立場。
而在歐盟方面，自從普丁侵略烏克蘭之後，歐盟和北約各部門多次強調台海和平穩定至關重要，也擔心普丁的侵略行為會鼓舞與暗示中國有樣學樣，所以馮德萊恩正是利用訪問北京的機會，正式和優雅地提出歐盟的關切。
習近平當然是故意敲山震虎，一句「癡心妄想」沒有嚇到馮德萊恩，但是馬克宏當場被嚇成「馬克慫」，孬了，和馬英九從此齊名並列。
正因為馬克宏已經和《經濟學人》認證的國際級Bumbler等量齊觀，所以不必太過於擔心，習近平想要靠馬克宏「緩和國際壓力」的打算，終究也會像馬英九只是沾沾自喜「92共識復活了」只是把國民黨選情再度送入「加護病房」，習近平所有的盤算，終究都必定只是癡心妄想！
首先，空中巴士並非只是法國專屬的「國家企業」，還有英國、德國和義大利都有重要的角色和影響力與股權，向中國低頭的馬克宏已經得罪了世界主流國家，內部也是群情洶洶，這筆只是MOU的意向書，最後是否能夠落實？還在未定之天‧‧‧
而從各主流國家對馬克宏的反感大爆發，以及台灣內部對馬英九的大不屑，其實更說明了馬英九和馬克宏根本就是誤判情勢：在全球主流觀點當中，早就沒有「台灣問題」只有「中國問題」，各國未必都愛台灣，但他們真正反對的是中國的霸權與擴張！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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