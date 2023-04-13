中市府釋450名公部門　暑期工讀機會

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勞工局表示，有意申請暑期工讀的大專學生，需設籍台中市4個月以上，凡一般生及符合身心障礙者、低收或中低收入戶、原住民、獨力負擔家計者的子女、大專校院弱勢學生等特定對象學生均可報名，但不包含尚未入學、應屆畢業生、空中大學學生、空中進修學院學生、夜校生、進修部學生、延畢生、研究生；上班時間均依用人機關規定，每月工讀薪資為2萬6,400元。
勞工局指出，有意參與暑期工讀者，請至市府「服務e櫃檯」線上報名，除填寫個人資料外，另需填寫自我介紹、報名動機、如何展現積極熱誠的服務態度等內容，符合資格者將由用人機關進行書面審查，並按書審分數高低於名額內依序錄取，預計5月31日於勞工局官網公告錄取名單。
去年錄取上工的林同學，來自中低收入戶家庭，為改善家庭經濟問題，爭取市府暑期工讀機會，經分派到文化局圖書館服務，工讀期間發揮服務熱誠，協助民眾借閱書本、整理書籍、歸檔、編排、上架等相關文書處理，並從中了解圖書館的基本運作。
林同學說，每件看似普通平常的事情，也需要花心思規劃完成，這份工讀機會不僅培養她的耐心及細心，也讓她明白未來進入職場應有的態度及責任感，同時也獲得實質薪資，幫助家裡減輕負擔。