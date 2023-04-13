出國旅遊熱潮！護照申辦爆量　網路預約17日起日增至2200名

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陳尚友表示，為緩解排隊辦護照人潮，提供更好服務，領務局過去已採取許多精進措施，昨天正式啟用「第二護照製作場地」， 該場地將專門處理旅行社團體送件的部分，民眾若不想親臨現場排隊，可多利用旅行社代辦。
陳尚友表示，針對網路預約申辦護照，領務局已將名額從原本的480個，分階段提升到1500與2000個名額，但因臨櫃申請量仍非常大，領務局決定在下週一開始，在現有2000名額之外，另增加200個名額，並增設一個網路預約櫃台處理，預約開放時間從今天下午起。
陳尚友說，網路預約櫃台是設在外交部領務局隔壁的經濟部標準檢驗局大禮堂，提醒民眾不要走錯地方，根據統計，臨櫃申辦等待時間是以小時起跳，網路預約等待時間是以10分鐘或20分鐘計算，相對可節省許多寶貴時間。
陳尚友同時宣布，領務局官方帳號LINE（ID:@boca.tw），今起到5月13日推出吉祥物「波鴿家族」免費下載的新貼圖，此次是特別與擅長繪製可愛小動物貼圖品牌設計師「卡洛特」合作，邀請「卡洛特」兔共同入鏡，再搭配在地親切用語（包括金多蝦、哩賀及吃飯囉等），希望民眾在使用貼圖時，都能被這組超萌貼圖療癒心靈。
陳尚友表示， 領務局LINE平台可隨時查詢各項旅外安全資訊、接收最新旅遊警示、查詢急難救助資訊，以及進行出國登錄等，截至3月底，領務局的LINE好友已累積超過277萬3000人次，民眾只要加入領務局LINE官方帳號好友，即可免費下載16張靜態貼圖後使用180天。（編輯：趙蔚蘭）1120413