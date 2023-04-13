專責病房逐步退場！取消病床開設要求　4／17起長照機構訪客快篩鬆綁

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專責、加護取消開設要求 逐步走向全面退場4月6日指揮中心宣布，取消專責病房開設上限、下限，各醫療院所都改以實際需求開設病床數，目前負壓、專責病房開設病床數都有明顯減少。而4月13日指揮中心又宣布，也將一併取消專責加護病房開設病床要求數。
指揮中心發言人羅一鈞說明，經過醫療應變組會議討論後決議，原先專責加護病房依各區不同，每家醫院有4-8床的開設要求，將通知各醫院一併取消，改以實際需求開設病床。
羅一鈞表示，這都是逐步朝向專責病房跟專責加護病房全面退場的一個過渡時期，不過，專責加護病房一樣不能拒絕民眾重病住院需求，衛生局也仍需積極調度轄區內的醫療資源分布，指揮中心也會再繼續監測整體重症的住院需求。
長照機構訪客、住民 部分篩檢規定調整另外，4月17日起，將部分調整住宿式長照機構因應COVID-19訪客及住民管理等防疫措施。
目前，訪客（包含探視、陪伴、陪住者）若未完整接種疫苗，須出示當日自費快篩陰性證明。羅一鈞宣布，這項訪客篩檢規定將取消，17日後訪客若無症狀，無論疫苗接種情況，都不需要進行篩檢。
而住民篩檢的相關規定也進行部分鬆綁，4月17日起將取消新進住民、住民請假外宿返回、請假出國、由醫院轉入或出院返回機構住民之篩檢及隔離強制性規定。
不過，羅一鈞提醒，若機構評估住民有相關症狀或接觸史時，仍然可另外進行篩檢，若出現疑似症狀也還是建議機構要立刻進行篩檢，並安排必要的就醫評估。
至於機構定期快篩措施何時會取消？羅一鈞表示，目前相關措施仍會持續維持到4月30日，預計下週會進行檢討決定是否再進行調整。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57482
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