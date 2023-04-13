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翹腳影響骨骼、心血管健康？！醫教２撇步，翹得更健康！

▲ （圖／今健康）
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今健康

翹腳是不少人的習慣，不論是搭車、工作、甚至是吃飯，不少人常會不自覺間翹腳。不過這看似平凡無奇的動作，卻可能對身體帶來負面影響，且不單單只有骨骼。胸腔內科暨重症醫學黃軒醫師在社群分享，提醒至少留意翹腳方式，以助身體健康。

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翹腳影響的不只脊椎、骨骼，也包括心血管、生殖系統？！

影響心血管：黃軒醫師表示，翹腳兩腳膝蓋交疊時，血液的收縮壓及舒張壓分別會上升8mmHg及10mmHg，因為血液會在靜脈中聚集增加，這也是為什麼測量血壓時會需要把腳平放在地板上再測量。而這也意味著長期下來易增加心臟負擔，血壓升高可能增加心血管受損風險。另外，翹腳不動也會造成下肢血管壓力，增加血栓形成風險。

影響脊椎、骨骼、神經：另一方面，翹腳會增加骨盆腔脊椎錯位、無法對齊，長期之下可能造成脊椎側彎，或壓迫下肢腓神經、增加受傷風險，可能導致「足下垂」症狀。也有些人會有一邊髖關節莫名疼痛，被稱為「大轉子疼痛症候群」，是最常引起成年人髖關節外側疼痛的原因之一。

影響生殖系統：除此之外，也有可能造成生殖系統傷害。據研究發現，長期翹腳會影響精子產生，因為睪丸的溫度應比正常體溫低2-6度，在呈現坐姿時會提升2度，而當翹腳時溫度更會提升到3.5度。當陰囊及睪丸溫度升高，精子的數量和質量都會下降。

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翹腳影響骨骼、心血管健康？！醫教２撇步，翹得更健康！

改變翹腳姿勢：翹腳的習慣或許難改，那麼至少可改變翹腳方式。黃軒醫師表示，據研究有62%的人翹腳會是右腳在上面，26%是左腳為主，可提醒自己翹腳時兩腳輪流翹，並且避免同一個姿勢維持超過20分鐘，如此可避免骨盆歪斜、下背肌肉與腰椎受力不均的問題。

注意椅子種類：另外，椅子方面也建議避免坐太軟、椅面過深、缺背支撐的椅子，這些椅子在翹腳時會更容易使得腰椎弧度更差，造成下背疼痛或其他椎間盤突出等問題。

翹腳對人體的影響廣泛，看似事小，但不單單只有腳麻或影響骨骼。了解翹腳的影響，若能避免盡量避免，或者在椅子挑選上、翹腳姿勢上提醒自己注意細節，如此更有助身體及骨骼等健康。

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