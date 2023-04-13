想提高生活滿意度第一步先設目標！　教3招達標不落空

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不論人格特質 設定短程目標也有效果國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興表示，這篇研究結果呈現了：一、不論青少年的人格特質如何，即便有一些自閉特質或神經特質同樣可以因為生活有目標而提升生活滿意度。二、不一定是長遠的人生目標才能提升幸福感，設定短程目標也有效果。只要生活有目標，就可以引導青少年去學習，自然會讓人比較有熱情、有方向，連同情緒也會變好。
林家興也指出，自己設立目標比他人幫自己設立目標更有意義，會比較有熱情和全力以赴，自然有助於提升幸福感和生活滿意度。不妨在開學時、生日、過新年，給自己訂個生活或學習目標，從自己最有熱情的領域去發想。
目標感是心理健康重要元素 3招可建立董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，針對家中或班上的青少年，師長們可以利用以下三個方式鼓勵孩子設立目標：一、先了解孩子的興趣（打電動、聽K-pop、桌遊），更容易開啟話題來引導他；二、和孩子分享自身經驗（設定目標可能會遇到的挫折、堅持下去的好處），讓孩子了解設定目標其實並不難；三、幫助孩子發覺自己已經建立的好習慣，之後針對此習慣增強，溝通上也會更為順暢。
然而青少年考試、課業繁重，難免會對生活沒有目標，葉雅馨也建議家長先關注孩子已經做到、做好的部分，不需要把「沒有目標」這件事看的太強烈。
毫無意義的小事 都可成精進自己的養分總而言之，設立目標首先必須要有好的感覺、做起來相對容易，才會讓孩子有意願，進而繼續保持。所有遠大的目標都是經由一點一滴的努力累積而成，回過頭看，有時會驚訝自己已經走了那麼多路。一些毫無意義的小事，日後也可能成為精進自己的養分。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57412
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