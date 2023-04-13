中共圍台軍演！國安人士曝「四階層」散播假訊息

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監控中共對台認知作戰的國安人士指出，中共刻意以環台軍事演習行動，表達對蔡總統與美國眾議院議長麥卡錫會面之強烈不滿。軍演期間發動官媒、自媒體對台進行鋪天蓋地的統戰宣傳、軍事威懾及散布爭議訊息等認知作戰行動，渲染兩岸瀕臨開戰氛圍，激化國人恐慌及反政府情緒，企圖打壓總統出訪成效及台美友好關係。
他提到，中國官媒央視微博帳號「玉淵譚天」5日稱中國將啟動「聯合巡航巡查專案」，隨後推特帳號「二月花」稱該專案將常態化，直至兩岸統一，國內特定媒體及同溫層帳號亦轉發「海巡06」船航經台灣海峽；東部戰區8日稱將實施環台軍演，隨後多個疑似中國網軍推特帳號轉發「台灣遭包圍」貼文，Dcard網友亦轉引指共艦已進入24浬鄰接區，稱國防部知情不報甚至造假共艦動態；東部戰區10日張貼「東部戰區聯合精準打擊模擬動畫」以及「台灣島上空的聲音」影片，型塑台灣無力抵擋中共海空攻擊。
國安人士指出，以上貼文下方更是利用「五毛」留言，嘲諷、扭曲、攻訐政府，包括「抨擊『蔡麥會』導致中國軍演反制」、「對比馬前總統訪陸，凸顯總統破壞和平」等內容。
國安人士指出，從上述社群媒體貼文脈絡發現，中國結合「軍事威懾」、「大外宣」與「散布爭訊」等複合式手法，利用官媒、自媒體、推特帳號等多元管道，系統性傳散「共艦抵近我24浬」、「共軍成功包圍台灣」等不實訊息，渲染台獨份子「倚美謀獨」行徑迫使兩岸瀕戰，企圖挑起百姓不滿政府情緒及打擊台灣民心士氣；而國內爭訊主要操作模式則是親中媒體轉引陸媒消息於同溫層社群炒熱議題，聚焦抨擊總統及執政黨將台灣推向兵兇戰危之境地。
國安有關部門分析此次爭訊傳播手法，指中國網路水軍運用異常帳號採「四階層」傳播模式，先以臉書粉專「菜菜的加斑工廠」、「八斗五車」、「重生之不必去查」等帳號，以自製圖文或擷取「淺醉雲依」等拋棄式假帳號文章畫面方式貼文，並透過「武絲琪」、「汪向榮」等大量假帳號，轉傳至台灣社群。（編輯：楊昇儒）1120413