廣告誇大不實　加護靈被罰6億日圓破紀錄！【事件懶人包】

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宣稱放在空間中 能夠去除99.9%病毒加護靈來自於日本大幸藥品，也就是家喻戶曉的「正露丸」公司。該商品2018年9月上市，共有置放型、筆型、噴霧型等5種規格，主要成分為二氧化氯，宣稱可抑制病菌、過敏原、臭味、甲醛，流感病毒、諾羅病毒、塵螨過敏原。例如「置放型」加護靈，放在3坪左右的密閉空間180分鐘，能夠去除99.9%病毒，而且每天使用也安全無虞，0-99歲皆適用，新生兒及孕婦都可以使用。
疫情期間，加護靈不僅賣到斷貨，黃牛價飆漲數倍仍有人買，銷售額達到日幣202.48億，打破大幸藥品銷售紀錄，股票一度漲停，甚至銷售至世界各地。
被認定違法 加護靈改包裝繼續販售日本消費者廳2022年4月15日對該系列商品提出警告與質疑，並引用WHO的資料，指出全世界並沒有二氧化氯商業產品針對「空間除菌、空間病毒消除」之有效證明，認定廣告誇大不實且毫無根據。
大幸藥品5月提出資料回應，僅更變產品包裝與廣告標示，並無召回或退貨，仍然繼續販售。此外，加護靈在疫情中不斷以「寄贈」來維持品牌形象，引發「大炎上」爭議。
6億日幣罰金 打破景品表示法紀錄日本消費者廳2023年4月11日確認加護靈違法，指出廠商所提出之資料並無合理有效的根據，即使產品包裝跟廣告標示變更，依然讓消費者混淆不清，因此發出行政罰款命令，要求日本大幸藥品在2023年11月13日之前，支付6億744萬日幣罰金，此超高金額也成了至今違反景品表示法不當表示之最高罰款金額。
《HNK》報導，大幸藥品在官網致歉，「對於造成所有人員重大麻煩和擔憂，我們深表歉意。我們將徹底告知政府官員和員工，我們對於不合理的溢價和誤導性陳述的處理方法，並加強廣告篩選系統，努力防止再次發生。」
噴於密閉空間影響人體 噴於開放空間沒用針對所謂的「空間除菌法」，日本厚生勞動省官網指出，在空間內以噴霧的方式消毒或是除菌，有可能會附著在眼睛或皮膚，甚至吸進肺部，對人體造成影響，因此並不建議使用。
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海提醒，二氧化氯具有殺菌效果，通常是直接噴於物體表面。若噴於開放式空間，恐起不到作用；若噴滿密閉空間，吸進肺部恐影響肺部健康，造成肺部發炎與病變。
至於如何殺菌才有效？顏宗海表示，針對新冠病毒，使用70%酒精擦拭桌面、電腦等物品表面最有效；針對諾羅病毒，可參考疾管署建議，使用1,000ppm漂白水，以20cc漂白水加1公升清水，才能確實消毒，維護健康。
加護靈非醫藥品 在日本僅是「雜貨」網紅「聽日本人妻講生活」表示，疫情以來，很多日本民眾把加護靈當守護神。不過，加護靈在日本僅屬於雜貨。在日本的醫藥法上，醫藥關聯產品有醫藥品、醫藥部外品等分類。醫藥品指的是有治療作用的藥品，醫藥部外品是指對人體的作用，比醫藥品溫和。這兩類產品以外的商品，不能在商品包裝或廣告文宣上，提及商品本身或對於人體的效果或效能，否則即是違法。網友紛紛回應，台灣之前也有水神與白因子爭議，「為了健康與不要被利用，真的要仔細查證」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57466
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